После вмешательства депутата Госдумы Лантратовой в Челябинской области расселили дом-развалюху

Жители аварийного дома в Карталах (Челябинская область) получили новое жилье после обращения к председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой. Замерший было процесс возобновился после обращения депутата в прокуратуру региона.
«Ключи от новых квартир получили и даже успели отметить новоселье 13 семей. Еще одна семья сейчас готовится к переезду, занимаясь оформлением документов», — сообщила URA.RU Яна Лантратова.
Решение о расселении было принято еще в декабре 2021 года, когда дом 64а по улице Акмолинской признали аварийным. Здание находилось в таком состоянии, что переезд даже перенесли с осени 2025 года на конец 2024-го. Однако новое жилье получили лишь пять семей, а остальным пришлось обращаться за помощью в приемную депутата.
В конце июня депутатский запрос ушел в прокуратуру Челябинской области. Через три месяца затянувшееся ожидание карталинцев закончилось.
