Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин оказал помощь семье участника спецоперации, чья квартира сгорела при пожаре. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который возглавляет Барбашин, предоставил семье бойца необходимую технику и мебель, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.
«Самое важное, что с семьей бойца сейчас все в порядке. Мы постоянно на связи с супругой участника СВО, стараемся понять, какая поддержка им сейчас нужнее всего. Опыт работы в таких случаях у нас есть, поэтому мы готовы оказать и юридическое сопровождение», — отметил Барбашин.
Пожар произошел 8 июля в многоэтажке на улице Захаренко. По предварительным данным, возгорание началось из-за раскаленного масла на плите. Огонь уничтожил четырехкомнатную квартиру и все имущество семьи, оставив супругу военнослужащего и троих детей без дома. Специалисты фонда оперативно отреагировали на обращение женщины и приобрели для семьи холодильник и кухонный стол.
Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара. Спасатели эвакуировали с верхних этажей женщину и четверых детей. Никто не пострадал. 13-летнего подростка, находившегося в горящей квартире, пожарные вынесли по автолестнице — он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.
