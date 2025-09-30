Депутат Барбашин помог семье бойца СВО, оставшейся без жилья после пожара в Челябинске. Фото

Челябинский депутат помог семье бойца СВО, оставшейся без жилья после пожара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фонд под руководством депутата Артема Барбашина занимается юридической, культурной и материальной помощью
Фонд под руководством депутата Артема Барбашина занимается юридической, культурной и материальной помощью Фото:

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин оказал помощь семье участника спецоперации, чья квартира сгорела при пожаре. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который возглавляет Барбашин, предоставил семье бойца необходимую технику и мебель, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

«Самое важное, что с семьей бойца сейчас все в порядке. Мы постоянно на связи с супругой участника СВО, стараемся понять, какая поддержка им сейчас нужнее всего. Опыт работы в таких случаях у нас есть, поэтому мы готовы оказать и юридическое сопровождение», — отметил Барбашин.

Пожар произошел 8 июля в многоэтажке на улице Захаренко. По предварительным данным, возгорание началось из-за раскаленного масла на плите. Огонь уничтожил четырехкомнатную квартиру и все имущество семьи, оставив супругу военнослужащего и троих детей без дома. Специалисты фонда оперативно отреагировали на обращение женщины и приобрели для семьи холодильник и кухонный стол.

Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара. Спасатели эвакуировали с верхних этажей женщину и четверых детей. Никто не пострадал. 13-летнего подростка, находившегося в горящей квартире, пожарные вынесли по автолестнице — он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин оказал помощь семье участника спецоперации, чья квартира сгорела при пожаре. Благотворительный фонд «Объединение.РФ», который возглавляет Барбашин, предоставил семье бойца необходимую технику и мебель, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. «Самое важное, что с семьей бойца сейчас все в порядке. Мы постоянно на связи с супругой участника СВО, стараемся понять, какая поддержка им сейчас нужнее всего. Опыт работы в таких случаях у нас есть, поэтому мы готовы оказать и юридическое сопровождение», — отметил Барбашин. Пожар произошел 8 июля в многоэтажке на улице Захаренко. По предварительным данным, возгорание началось из-за раскаленного масла на плите. Огонь уничтожил четырехкомнатную квартиру и все имущество семьи, оставив супругу военнослужащего и троих детей без дома. Специалисты фонда оперативно отреагировали на обращение женщины и приобрели для семьи холодильник и кухонный стол. Ранее URA.RU сообщало о подробностях пожара. Спасатели эвакуировали с верхних этажей женщину и четверых детей. Никто не пострадал. 13-летнего подростка, находившегося в горящей квартире, пожарные вынесли по автолестнице — он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...