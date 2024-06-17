17 июня 2024

За три года в ХМАО стало в два раза меньше бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные учреждения ХМАО суммарно выделяют 866 койко-мест бля бездомных
Социальные учреждения ХМАО суммарно выделяют 866 койко-мест бля бездомных Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за три хода в два раза уменьшилось количество лиц без определенного места жительства. В 2021 году в регионе ежеквартально выявлялось порядка 200 таких людей, а в 2024 — около 90, рассказала исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова.

«Исходя из анализа статистики за последние три года, появление бездомных на улицах, в местах общественного скопления и в подъездах многоквартирных домов значительно снизилось. Если в 2021 году ежеквартально выявляли порядка 200 лиц без определенного места жительства, то в первом квартале 2024 года — около 90», — поделилась Круглова с «ФедералПресс».

По ее мнению, таких результатов удалось достигнуть благодаря организованной работе всех ведомств и служб, а также оказанию своевременной помощи бездомным. Для этих целей социальные учреждения ХМАО выделяют 866 койко-мест, предоставляют одежду, обувь, еду и проживание.

Ранее URA.RU сообщало, что жители дома №26 по улице Чехова в Ханты-Мансийске недовольны тем, что в подвале их дома расположился гуманитарный центр «Твори добро». В рамках гранта губернатора Югры там организована выдача одежды и провизии нуждающимся.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за три хода в два раза уменьшилось количество лиц без определенного места жительства. В 2021 году в регионе ежеквартально выявлялось порядка 200 таких людей, а в 2024 — около 90, рассказала исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова. «Исходя из анализа статистики за последние три года, появление бездомных на улицах, в местах общественного скопления и в подъездах многоквартирных домов значительно снизилось. Если в 2021 году ежеквартально выявляли порядка 200 лиц без определенного места жительства, то в первом квартале 2024 года — около 90», — поделилась Круглова с «ФедералПресс». По ее мнению, таких результатов удалось достигнуть благодаря организованной работе всех ведомств и служб, а также оказанию своевременной помощи бездомным. Для этих целей социальные учреждения ХМАО выделяют 866 койко-мест, предоставляют одежду, обувь, еду и проживание. Ранее URA.RU сообщало, что жители дома №26 по улице Чехова в Ханты-Мансийске недовольны тем, что в подвале их дома расположился гуманитарный центр «Твори добро». В рамках гранта губернатора Югры там организована выдача одежды и провизии нуждающимся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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