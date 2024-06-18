«ЮТэйр» оштрафовали за продажу несуществующих мест на рейс из ЯНАО в Тюмень

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Пассажира не пустили на борт из-за того, что авиакомпания продала больше билетов, чем посадочных мест в салоне
Пассажира не пустили на борт из-за того, что авиакомпания продала больше билетов, чем посадочных мест в салоне Фото:

Авиакомпания Utair выплатит штраф из-за пассажира, которого не пустили на рейс Новый Уренгой — Тюмень. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, произошло это по вине авиакомпании, так как перевозчик продал большее количество билетов, чем имелось мест в самолете. 

«ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ в аэропорту г. Новый Уренгой отказала пассажиру в воздушной перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень, по причине отсутствия на борту самолета посадочного места. На рейс было продано большее количество билетов, чем предусмотрено посадочных мест в салоне воздушного судна“, — указано в сообщении. 

Авиакомпания была привлечена к ответственности из-за оказания услуг ненадлежащего качества. Штраф составит 30 тыс. рублей. 

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Авиакомпания Utair выплатит штраф из-за пассажира, которого не пустили на рейс Новый Уренгой — Тюмень. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, произошло это по вине авиакомпании, так как перевозчик продал большее количество билетов, чем имелось мест в самолете.  «ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ в аэропорту г. Новый Уренгой отказала пассажиру в воздушной перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень, по причине отсутствия на борту самолета посадочного места. На рейс было продано большее количество билетов, чем предусмотрено посадочных мест в салоне воздушного судна“, — указано в сообщении.  Авиакомпания была привлечена к ответственности из-за оказания услуг ненадлежащего качества. Штраф составит 30 тыс. рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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