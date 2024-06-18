«ЮТэйр» оштрафовали за продажу несуществующих мест на рейс из ЯНАО в Тюмень

Авиакомпания Utair выплатит штраф из-за пассажира, которого не пустили на рейс Новый Уренгой — Тюмень. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, произошло это по вине авиакомпании, так как перевозчик продал большее количество билетов, чем имелось мест в самолете.
«ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ в аэропорту г. Новый Уренгой отказала пассажиру в воздушной перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень, по причине отсутствия на борту самолета посадочного места. На рейс было продано большее количество билетов, чем предусмотрено посадочных мест в салоне воздушного судна“, — указано в сообщении.
Авиакомпания была привлечена к ответственности из-за оказания услуг ненадлежащего качества. Штраф составит 30 тыс. рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.