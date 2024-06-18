В Екатеринбурге пятый раз продлевают закрытие движения в районе ЖБИ

Дорожники продлили срок сдачи участка на улице Анны Бычковой в Екатеринбурге до 24 июня, рассказали в мэрии. Движение должны были открыть еще 23 мая, но конец работ сдвигали до новой даты целых пять раз.
«Специалисты ООО „АльмакорГруп“ продлили до 24 июня срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой, от дома № 23 на улице Байкальской до дома № 10 на улице Анны Бычковой», — следует из сообщения. Ограничения связаны со строительством развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.
Движение транспорта организовано по улице Хрустальной. Дорожники призывают автомобилистов заранее планировать маршрут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!