В Перми эвакуировались 18 человек из-за пьяной женщины, поджегшей квартиру

Женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру (архивное фото)
В Перми женщина, будучи в нетрезвом состоянии, разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из-за пожара эвакуировались 18 человек.
«Находясь в нетрезвом состоянии, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру. Самостоятельно из задымленного подъезда вышли 12 человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что еще шесть жильцов многоквартирного дома эвакуировали пожарные. Всего пожар тушили 24 специалиста и шесть единиц техники.
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