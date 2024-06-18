18 июня 2024

В Перми эвакуировались 18 человек из-за пьяной женщины, поджегшей квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру (архивное фото)
Женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру (архивное фото) Фото:

В Перми женщина, будучи в нетрезвом состоянии, разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из-за пожара эвакуировались 18 человек.

«Находясь в нетрезвом состоянии, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру. Самостоятельно из задымленного подъезда вышли 12 человек», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что еще шесть жильцов многоквартирного дома эвакуировали пожарные. Всего пожар тушили 24 специалиста и шесть единиц техники.

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В Перми женщина, будучи в нетрезвом состоянии, разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из-за пожара эвакуировались 18 человек. «Находясь в нетрезвом состоянии, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла квартиру. Самостоятельно из задымленного подъезда вышли 12 человек», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что еще шесть жильцов многоквартирного дома эвакуировали пожарные. Всего пожар тушили 24 специалиста и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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