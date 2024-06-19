В Минздраве раскрыли, как не заразиться ботулизмом

Специалист Минздрава Чуланов: ботулизм находится в ферментированных продуктах

19 июня 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В копченой рыбе может содержаться ботулотоксин, который и вызывает ботулизм, предупредил Владимир Чуланов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Чтобы не заразиться ботулизмом, надо внимательно относиться к покупке ферментированных продуктов, в которых он также может оказаться. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. «Ботулотоксин, который вызывает ботулизм, может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах. Например, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, колбасы, особенно упакованные в кишку», заявил Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС. Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия Чтобы не заразиться консервированной пищей, следует ее заранее прокипятить. Во время готовки — обеспечить поток воздуха, а также соблюдать режим стерилизации. В случае вздутия консервов их не стоит есть. Если после употребления пищи, в которой может содержаться ботулотоксин, человеку стало плохо, то стоит незамедлительно вызвать скорую, чтобы потом не попасть в реанимацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы не заразиться ботулизмом, надо внимательно относиться к покупке ферментированных продуктов, в которых он также может оказаться. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. «Ботулотоксин, который вызывает ботулизм, может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах. Например, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, колбасы, особенно упакованные в кишку», заявил Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС. Чтобы не заразиться консервированной пищей, следует ее заранее прокипятить. Во время готовки — обеспечить поток воздуха, а также соблюдать режим стерилизации. В случае вздутия консервов их не стоит есть. Если после употребления пищи, в которой может содержаться ботулотоксин, человеку стало плохо, то стоит незамедлительно вызвать скорую, чтобы потом не попасть в реанимацию.