В Минздраве раскрыли, как не заразиться ботулизмом

Специалист Минздрава Чуланов: ботулизм находится в ферментированных продуктах
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, копченая рыба, питание, копчение
В копченой рыбе может содержаться ботулотоксин, который и вызывает ботулизм, предупредил Владимир Чуланов Фото:

Чтобы не заразиться ботулизмом, надо внимательно относиться к покупке ферментированных продуктов, в которых он также может оказаться. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

«Ботулотоксин, который вызывает ботулизм, может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах. Например, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, колбасы, особенно упакованные в кишку», заявил Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

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Чтобы не заразиться консервированной пищей, следует ее заранее прокипятить. Во время готовки — обеспечить поток воздуха, а также соблюдать режим стерилизации. В случае вздутия консервов их не стоит есть. Если после употребления пищи, в которой может содержаться ботулотоксин, человеку стало плохо, то стоит незамедлительно вызвать скорую, чтобы потом не попасть в реанимацию.

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Чтобы не заразиться ботулизмом, надо внимательно относиться к покупке ферментированных продуктов, в которых он также может оказаться. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. «Ботулотоксин, который вызывает ботулизм, может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах. Например, квашеная капуста, соленая и копченая рыба, колбасы, особенно упакованные в кишку», заявил Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС. Чтобы не заразиться консервированной пищей, следует ее заранее прокипятить. Во время готовки — обеспечить поток воздуха, а также соблюдать режим стерилизации. В случае вздутия консервов их не стоит есть. Если после употребления пищи, в которой может содержаться ботулотоксин, человеку стало плохо, то стоит незамедлительно вызвать скорую, чтобы потом не попасть в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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