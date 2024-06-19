В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 15-летнего подростка, который пропал накануне, 18 июня. Об этом сообщают кураторы поисково-спасательного отряда.
«Исмагилов Тимур, 15 лет. 18 июня ушел с адреса: Магнитогорск, Ватутина, 13а, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике спасотряда «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Активисты сообщают, что юноша был одет в черную футболку и синие джинсы. На ногах черные сланцы типа «кроксы», с собой черная сумка через плечо с зеленой надписью. Рост 166 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, модельная стрижка.
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