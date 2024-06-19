В Магнитогорске пропал подросток. Скрин

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Подросток ушел из дома накануне, 18 июня
Подросток ушел из дома накануне, 18 июня Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 15-летнего подростка, который пропал накануне, 18 июня. Об этом сообщают кураторы поисково-спасательного отряда.

«Исмагилов Тимур, 15 лет. 18 июня ушел с адреса: Магнитогорск, Ватутина, 13а, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике спасотряда «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты сообщают, что юноша был одет в черную футболку и синие джинсы. На ногах черные сланцы типа «кроксы», с собой черная сумка через плечо с зеленой надписью. Рост 166 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, модельная стрижка.

Подросток ушел из дома накануне вечером
Подросток ушел из дома накануне вечером
Фото:

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают 15-летнего подростка, который пропал накануне, 18 июня. Об этом сообщают кураторы поисково-спасательного отряда. «Исмагилов Тимур, 15 лет. 18 июня ушел с адреса: Магнитогорск, Ватутина, 13а, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в официальном паблике спасотряда «Альфа-Спас Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Активисты сообщают, что юноша был одет в черную футболку и синие джинсы. На ногах черные сланцы типа «кроксы», с собой черная сумка через плечо с зеленой надписью. Рост 166 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, модельная стрижка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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