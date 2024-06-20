На крупном фестивале в Екатеринбурге европейцев и японцев заменят кубинцы

На «Безумные дни» в Екатеринбурге приедут музыканты из Китая и Кубы
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Презентация Безумных дней Свердловской филармонии - Ода ночи. Екатеринбург , скрипач, свердловская филармония, безумные дни, музыкальный фестиваль
Фестиваль пройдет 27—30 июня (архивное фото) Фото:

Если раньше на фестивале классической музыки «Безумные дни» в Екатеринбурге выступали исполнители из Европы, Японии и Китая, то сейчас ожидаются китайцы и кубинцы. Об этом URA.RU рассказала один из наставников Лиги друзей филармонии Светлана Черных.

«В первые годы и очень много лет подряд после к нам приезжали артисты из Европы (особенно Франции, поскольку фестиваль зародился в Нанте — прим. URA.RU), Японии, Китая. У нас было очень много музыкантов, а сейчас из-за [антироссийских] ограничений нельзя», — поделилась Черных.

«В этом году симфонический оркестр будет выступать вместе с китайскими музыкантами в августе, а также еще приедет кубинский ансамбль La Cuba. Они будут представлять латино-американские ритмы и композиции» — добавила она.

«Безумные дни» намечены на 27—30 июня. Тема фестиваля — «Реки музыки». Это единственный в России трехдневный концертный марафон с утра до ночи. Ожидается 120 выступлений на десяти площадках (девять — в Екатеринбурге, одна — в Первоуральске).

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Если раньше на фестивале классической музыки «Безумные дни» в Екатеринбурге выступали исполнители из Европы, Японии и Китая, то сейчас ожидаются китайцы и кубинцы. Об этом URA.RU рассказала один из наставников Лиги друзей филармонии Светлана Черных. «В первые годы и очень много лет подряд после к нам приезжали артисты из Европы (особенно Франции, поскольку фестиваль зародился в Нанте — прим. URA.RU), Японии, Китая. У нас было очень много музыкантов, а сейчас из-за [антироссийских] ограничений нельзя», — поделилась Черных. «В этом году симфонический оркестр будет выступать вместе с китайскими музыкантами в августе, а также еще приедет кубинский ансамбль La Cuba. Они будут представлять латино-американские ритмы и композиции» — добавила она. «Безумные дни» намечены на 27—30 июня. Тема фестиваля — «Реки музыки». Это единственный в России трехдневный концертный марафон с утра до ночи. Ожидается 120 выступлений на десяти площадках (девять — в Екатеринбурге, одна — в Первоуральске).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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