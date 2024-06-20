На крупном фестивале в Екатеринбурге европейцев и японцев заменят кубинцы

Если раньше на фестивале классической музыки «Безумные дни» в Екатеринбурге выступали исполнители из Европы, Японии и Китая, то сейчас ожидаются китайцы и кубинцы. Об этом URA.RU рассказала один из наставников Лиги друзей филармонии Светлана Черных.
«В первые годы и очень много лет подряд после к нам приезжали артисты из Европы (особенно Франции, поскольку фестиваль зародился в Нанте — прим. URA.RU), Японии, Китая. У нас было очень много музыкантов, а сейчас из-за [антироссийских] ограничений нельзя», — поделилась Черных.
«В этом году симфонический оркестр будет выступать вместе с китайскими музыкантами в августе, а также еще приедет кубинский ансамбль La Cuba. Они будут представлять латино-американские ритмы и композиции» — добавила она.
«Безумные дни» намечены на 27—30 июня. Тема фестиваля — «Реки музыки». Это единственный в России трехдневный концертный марафон с утра до ночи. Ожидается 120 выступлений на десяти площадках (девять — в Екатеринбурге, одна — в Первоуральске).
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