В ХМАО осудят мужчину, который зарезал и закопал человека ради телефона

В Сургуте отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Следователи считают, что вместе с подельником они зарезали и закопали человека, чтобы отобрать у него телефон.
«В ходе совместного распития спиртных напитков избили малознакомого жителя Сургута с целью завладения его мобильным телефоном. Удары потерпевшему были нанесены поленом по голове и телу. После этого обвиняемые нанесли мужчине поочередно ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в telegram-канале окружного управления СК.
Чтобы скрыть преступление, сообщники захоронили тело и сожгли личные вещи убитого, считают следователи. Мобильный телефон погибшего мужчины сдали в ломбард.
Одного из подельников по этому делу уже осудили к 15 годам лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого завершено, а материалы дела направлены в суд.
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