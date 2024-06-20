20 июня 2024

В ХМАО осудят мужчину, который зарезал и закопал человека ради телефона

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого в убийстве сургутянина ждет суд
Обвиняемого в убийстве сургутянина ждет суд Фото:

В Сургуте отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Следователи считают, что вместе с подельником они зарезали и закопали человека, чтобы отобрать у него телефон.

«В ходе совместного распития спиртных напитков избили малознакомого жителя Сургута с целью завладения его мобильным телефоном. Удары потерпевшему были нанесены поленом по голове и телу. После этого обвиняемые нанесли мужчине поочередно ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в telegram-канале окружного управления СК.

Чтобы скрыть преступление, сообщники захоронили тело и сожгли личные вещи убитого, считают следователи. Мобильный телефон погибшего мужчины сдали в ломбард.

Одного из подельников по этому делу уже осудили к 15 годам лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого завершено, а материалы дела направлены в суд.

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В Сургуте отправили под суд местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Следователи считают, что вместе с подельником они зарезали и закопали человека, чтобы отобрать у него телефон. «В ходе совместного распития спиртных напитков избили малознакомого жителя Сургута с целью завладения его мобильным телефоном. Удары потерпевшему были нанесены поленом по голове и телу. После этого обвиняемые нанесли мужчине поочередно ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в telegram-канале окружного управления СК. Чтобы скрыть преступление, сообщники захоронили тело и сожгли личные вещи убитого, считают следователи. Мобильный телефон погибшего мужчины сдали в ломбард. Одного из подельников по этому делу уже осудили к 15 годам лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении второго обвиняемого завершено, а материалы дела направлены в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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