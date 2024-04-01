Жители ХМАО забили поленом знакомого ради телефона

02 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Один из фигурантов приговорен к 15 годам лишения свободы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В ХМАО двое мужчин забили до смерти поленом и ножом знакомого, чтобы отнять смартфон марки Iphone. Один из участников жестокого убийства приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает суд Ханты-Мансийского автономного округа. «[Осужденный] будучи в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, с целью завладения принадлежащим [погибшему] мобильным телефоном Apple iPhone совершил разбойное нападение на [мужчину] и его убийство», — сообщается в картотеке суда. Преступники стали избивать жертву после отказа отдать телефон. Забрав смартфон, мужчины на этом не остановились. Осужденный стал забивать жертву поленом, а сообщник нанес ему несколько ударов ножом. Суд приговорил одного из фигурантов к 15 года лишения свободы и постановил выплатить компенсацию в 1,5 млн рублей. Информация о том, какой приговор получил подельник, в картотеке отсутствует. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО сбежала от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля. Нападавший был приговорен к 12,9 годам заключения за убийство и угрозу убийством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО двое мужчин забили до смерти поленом и ножом знакомого, чтобы отнять смартфон марки Iphone. Один из участников жестокого убийства приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает суд Ханты-Мансийского автономного округа. «[Осужденный] будучи в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, с целью завладения принадлежащим [погибшему] мобильным телефоном Apple iPhone совершил разбойное нападение на [мужчину] и его убийство», — сообщается в картотеке суда. Преступники стали избивать жертву после отказа отдать телефон. Забрав смартфон, мужчины на этом не остановились. Осужденный стал забивать жертву поленом, а сообщник нанес ему несколько ударов ножом. Суд приговорил одного из фигурантов к 15 года лишения свободы и постановил выплатить компенсацию в 1,5 млн рублей. Информация о том, какой приговор получил подельник, в картотеке отсутствует. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО сбежала от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля. Нападавший был приговорен к 12,9 годам заключения за убийство и угрозу убийством.