01 апреля 2024

Жители ХМАО забили поленом знакомого ради телефона

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Один из фигурантов приговорен к 15 годам лишения свободы Фото:

В ХМАО двое мужчин забили до смерти поленом и ножом знакомого, чтобы отнять смартфон марки Iphone. Один из участников жестокого убийства приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает суд Ханты-Мансийского автономного округа.

«[Осужденный] будучи в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, с целью завладения принадлежащим [погибшему] мобильным телефоном Apple iPhone совершил разбойное нападение на [мужчину] и его убийство», — сообщается в картотеке суда. Преступники стали избивать жертву после отказа отдать телефон.

Забрав смартфон, мужчины на этом не остановились. Осужденный стал забивать жертву поленом, а сообщник нанес ему несколько ударов ножом. Суд приговорил одного из фигурантов к 15 года лишения свободы и постановил выплатить компенсацию в 1,5 млн рублей. Информация о том, какой приговор получил подельник, в картотеке отсутствует.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО сбежала от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля. Нападавший был приговорен к 12,9 годам заключения за убийство и угрозу убийством.

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В ХМАО двое мужчин забили до смерти поленом и ножом знакомого, чтобы отнять смартфон марки Iphone. Один из участников жестокого убийства приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает суд Ханты-Мансийского автономного округа. «[Осужденный] будучи в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений, с целью завладения принадлежащим [погибшему] мобильным телефоном Apple iPhone совершил разбойное нападение на [мужчину] и его убийство», — сообщается в картотеке суда. Преступники стали избивать жертву после отказа отдать телефон. Забрав смартфон, мужчины на этом не остановились. Осужденный стал забивать жертву поленом, а сообщник нанес ему несколько ударов ножом. Суд приговорил одного из фигурантов к 15 года лишения свободы и постановил выплатить компенсацию в 1,5 млн рублей. Информация о том, какой приговор получил подельник, в картотеке отсутствует. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО сбежала от убийцы, который на ее глазах зарезал приятеля. Нападавший был приговорен к 12,9 годам заключения за убийство и угрозу убийством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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