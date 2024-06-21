В Екатеринбурге на протяжении десяти лет житель дома по ул. Рябинина, 19 Дмитрий Ц. преследует соседей: отключает электричество, вызывает без повода полицию и опеку, сыплет соль под дверь, включает церковные молитвы и ультразвуки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала соседка дебошира Ольга.
“Странный сосед живет на 12-м этаже, в 314-й квартире, а я над ним. Примерно два года назад ему давали условный срок за то, что он покалечил человека. В этот период времени жили спокойно, но, как только у него судимость закончилась, нападки возобновились. Подходит к двери, ему не открываем, начинает стучаться и выключать электрощитки и творить несуразицу. Якобы мы ему мешаем. Предполагаем, что у него психическое отклонение, но подтверждений у нас нет. В такой атмосфере живем 10 лет”, - сетует жительница дома.
Недавно Дмитрий поджидал ее за дверью. “Выхожу, спрашиваю, что ему нужно. Он молчит. Мало ли что у такого человека на уме. Возразила, чтобы не пугал моего ребенка, на это он ответил: «Я буду его ждать». Он нигде не работает, так как имеет инвалидность, зарабатывает тем, что провоцирует людей на скандалы и драки, после этого пишет заявления [в полицию] и вымогает деньги. Этим же он прославился не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле”, — рассказала женщина.
По словам Ольги, у дебошира есть жена (якобы во всем его поддерживает) и ребенок. С Нового года уехал – предположительно, на дачу. А перед этим установил дистанционные колонки, которые издают писк и богословные молитвы. Этот звук у многих вызывает тошноту, люди не могут ни спать, ни есть. Участковый в курсе этой ситуации. Неоднократно жильцы писали коллективную жалобу в полицию и прокуратуру. Пока безрезультатно.
“Полиция на вызовы не приезжает, так как знает эту историю. Вызываем ГБР Академического, только тогда мужчина успокаивается на полчаса, а после заново включает свои треки. Девочки, которые живут этажом ниже под ним, три недели дома не ночуют, так как не могут переносить этот звук. Им пришлось снять квартиру”, - говорит Ольга.
С 4 мая дебошир увеличил громкость в своих виброколонках, слышно стало с 9-го по 15 этаж. "Мы не имеем возможности в ночное время отдыхать, шум оказывает негативное воздействие на психику людей, ухудшается здоровье. В особенности страдают малолетние дети. Также пытки молитвенными песнопениями выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих”, - указывает Ольга. В пресс-группе УМВД корреспонденту URA.RU обещали уточнить информацию по этой ситуации.
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