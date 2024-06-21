21 июня 2024

Боец из ХМАО спас своих сослуживцев, найдя позиции врага и сбив дроны-камикадзе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный из ХМАО спас сослуживцев, но сам получил осколочные ранения
Военный из ХМАО спас сослуживцев, но сам получил осколочные ранения Фото:

Младший сержант Артем с позывным «Батыр» из Нижневартовска спас своих сослуживцев, выявив укрепрайоны противника и сбив два дрона-камикадзе. Сам военнослужащий из-за этого получил осколочные ранения, сообщили в мэрии города.

«Боец из Нижневартовска выявил позиции врага и сбил два дрона-камикадзе. … Во время очередной вылазки группы на передний край „Батыр“ получил осколочные ранения. … Группа занималась поиском скрытых укрепрайонов противника. Во время огневого контакта с украинскими войсками на группу началась атака БПЛА. Но вартовчанин не растерялся и сбил два вражеских дрона. Благодаря точному попаданию в цель „Батыр“ спас всю группу», — рассказали в telegram-канале ведомства.

После полученных ранений «Батыр» не мог самостоятельно передвигаться, поэтому сослуживцы эвакуировали югорчанина на безопасное расстояние, а после передали бригаде медиков. Сейчас мужчина находится в госпитале Ростовской области, ему вручен набор первой необходимости «ЮграСолдату», восстановление проходит хорошо.

Ранее URA.RU писало, что боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен.

Младший сержант Артем с позывным «Батыр» из Нижневартовска
Младший сержант Артем с позывным «Батыр» из Нижневартовска
Фото:

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Младший сержант Артем с позывным «Батыр» из Нижневартовска спас своих сослуживцев, выявив укрепрайоны противника и сбив два дрона-камикадзе. Сам военнослужащий из-за этого получил осколочные ранения, сообщили в мэрии города. «Боец из Нижневартовска выявил позиции врага и сбил два дрона-камикадзе. … Во время очередной вылазки группы на передний край „Батыр“ получил осколочные ранения. … Группа занималась поиском скрытых укрепрайонов противника. Во время огневого контакта с украинскими войсками на группу началась атака БПЛА. Но вартовчанин не растерялся и сбил два вражеских дрона. Благодаря точному попаданию в цель „Батыр“ спас всю группу», — рассказали в telegram-канале ведомства. После полученных ранений «Батыр» не мог самостоятельно передвигаться, поэтому сослуживцы эвакуировали югорчанина на безопасное расстояние, а после передали бригаде медиков. Сейчас мужчина находится в госпитале Ростовской области, ему вручен набор первой необходимости «ЮграСолдату», восстановление проходит хорошо. Ранее URA.RU писало, что боец Ага с позывным «Мага» из Когалыма (ХМАО) под минометным обстрелом спас товарища. При этом он был ранен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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