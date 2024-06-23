На Тюмень обрушится штормовой ветер и град с дождем

Грозы и град обещают в ночь на 25 июня в Тюмени
В Тюмени 24 июня и ночью 25 июня ожидается штормовой ветер и град с дождем. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«Внимание: штормовое предупреждение! До конца дня 24 июня с сохранением в ночные часы 25 июня ожидаются: сильный ливень, крупный град, ветер порывами до 25 м/с и более, грозы», — рассказали в telegram-канале.
Вплоть на начала июля в Тюмени, по данным синоптиков, сохранится дождливая погода. Грозы начнутся с 30 июня и продлятся несколько дней.
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