РИАН: ликвидированный в Дагестане террорист оставил родным долг по кредиту

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Террорист не оплатил долг по кредиту, который после его смерти перешел родственникам Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров, который был ликвидирован, оставил родственникам долг по кредиту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как следует из документов, 28-летний Кагиров задолжал почти 70 тысяч рублей. Из них 66 578,87 рублей — долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 год», — сообщает агентство. Отмечается, что у Кагирова также есть задолженность на сумму в 1792,84 рубля, которую он не погасил еще в 2022 году.

Ранее в двух городах Дагестана, Махачкала и Дербент, произошла стрельба. Террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, где шла служба по случаю Троицы. В здании находились около 40 человек, передает 360.ru. Также террористы расстреляли пост ДПС, еще один храм и подожгли синагогу. Возбуждены уголовные дела о теракте.

Во всем этом участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Ему хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Во время режима контртеррористической операции нападавшие были ликвидированы.

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Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров, который был ликвидирован, оставил родственникам долг по кредиту. Об этом сообщает РИА Новости. «Как следует из документов, 28-летний Кагиров задолжал почти 70 тысяч рублей. Из них 66 578,87 рублей — долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 год», — сообщает агентство. Отмечается, что у Кагирова также есть задолженность на сумму в 1792,84 рубля, которую он не погасил еще в 2022 году. Ранее в двух городах Дагестана, Махачкала и Дербент, произошла стрельба. Террористы напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы, где шла служба по случаю Троицы. В здании находились около 40 человек, передает 360.ru. Также террористы расстреляли пост ДПС, еще один храм и подожгли синагогу. Возбуждены уголовные дела о теракте. Во всем этом участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Ему хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Во время режима контртеррористической операции нападавшие были ликвидированы.
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