«Коммерсант»: на главу района в Дагестане хотят завести дело за пособничество терроризму

Главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Об этом сообщил источник.
«Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что изначально он был задержан по статье о мелком хулиганстве.
В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Сообщалось, что терактах приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Главу района задержали, в его доме провели обыски.
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