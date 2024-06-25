«Коммерсант»: на главу района в Дагестане хотят завести дело за пособничество терроризму

Главе района в Дагестане хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму
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Магомед Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Об этом сообщил источник.

«Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что изначально он был задержан по статье о мелком хулиганстве.

В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Сообщалось, что терактах приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Главу района задержали, в его доме провели обыски.

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Главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Об этом сообщил источник. «Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что изначально он был задержан по статье о мелком хулиганстве. В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Сообщалось, что терактах приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Главу района задержали, в его доме провели обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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