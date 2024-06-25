«Коммерсант»: на главу района в Дагестане хотят завести дело за пособничество терроризму

Главе района в Дагестане хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму

25 июня 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Магомед Омаров был задержан по статье о мелком хулиганстве Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Об этом сообщил источник. «Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что изначально он был задержан по статье о мелком хулиганстве. В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Сообщалось, что терактах приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Главу района задержали, в его доме провели обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову хотят предъявить обвинения в пособничестве терроризму. Об этом сообщил источник. «Следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму», — говорится в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что изначально он был задержан по статье о мелком хулиганстве. В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Сообщалось, что терактах приняли участие двое сыновей главы Магомеда Омарова. Их личности опознали сотрудники спецслужб. Главу района задержали, в его доме провели обыски.