Тюменский рыбак поймал карасей-монстров. Фото

Житель Тюмени поймал карасей весом в почти два килограмма
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Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган, улов, карась, карп, рыба, рыбалка
Рыбак не стал рассказывать, где смог наловить карасей редкого размера Фото:

Житель Тюмени отправился на рыбалку и его уловом стали караси, вес каждого из которых составил почти два килограмма. Об этом рассказал сам мужчина. Товарищи по хобби окрестили рыб «монстрами», так как они достаточно крупные для своего вида.

«Выехал за трофейным карасем. Клевало только после заката. Выловил шесть штук, каждый — почти два килограмма. Остальные были помельче», — рассказал тюменец Александр Власов.

Согласно открытым данным, средний вес карася составляет 200-300 граммов. Из-за этого улов тюменца другие любители рыбалки назвали «монстрами» и «кракенами».

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Житель Тюмени отправился на рыбалку и его уловом стали караси, вес каждого из которых составил почти два килограмма. Об этом рассказал сам мужчина. Товарищи по хобби окрестили рыб «монстрами», так как они достаточно крупные для своего вида. «Выехал за трофейным карасем. Клевало только после заката. Выловил шесть штук, каждый — почти два килограмма. Остальные были помельче», — рассказал тюменец Александр Власов. Согласно открытым данным, средний вес карася составляет 200-300 граммов. Из-за этого улов тюменца другие любители рыбалки назвали «монстрами» и «кракенами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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