Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним американским лидером Джо Байденом.
«Он вывел войска, и это был самый позорный день в истории нашей страны», — заявил Трамп во время теледебатов с Джо Байденом. Прямую трансляцию дебатов ведет телеканал CNN. В ответ на это заявление Байден заявил, что во время его президентского срока якобы не гибли военнослужащие.
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