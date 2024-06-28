Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым постыдным днем в истории США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним американским лидером Джо Байденом.

«Он вывел войска, и это был самый позорный день в истории нашей страны», — заявил Трамп во время теледебатов с Джо Байденом. Прямую трансляцию дебатов ведет телеканал CNN. В ответ на это заявление Байден заявил, что во время его президентского срока якобы не гибли военнослужащие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним американским лидером Джо Байденом. «Он вывел войска, и это был самый позорный день в истории нашей страны», — заявил Трамп во время теледебатов с Джо Байденом. Прямую трансляцию дебатов ведет телеканал CNN. В ответ на это заявление Байден заявил, что во время его президентского срока якобы не гибли военнослужащие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...