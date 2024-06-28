Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым постыдным днем в истории США

28 июня 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним американским лидером Джо Байденом. «Он вывел войска, и это был самый позорный день в истории нашей страны», — заявил Трамп во время теледебатов с Джо Байденом. Прямую трансляцию дебатов ведет телеканал CNN. В ответ на это заявление Байден заявил, что во время его президентского срока якобы не гибли военнослужащие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с нынешним американским лидером Джо Байденом. «Он вывел войска, и это был самый позорный день в истории нашей страны», — заявил Трамп во время теледебатов с Джо Байденом. Прямую трансляцию дебатов ведет телеканал CNN. В ответ на это заявление Байден заявил, что во время его президентского срока якобы не гибли военнослужащие.