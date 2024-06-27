В ЯНАО утвердили результаты государственной итоговой аттестации

Выпускники ЯНАО узнали результаты экзаменов каждого тестового дня, в том числе резервного — 25 июня. По итогам экзаменов также утверждены даты апелляционных дней — 1 и 2 июля, сообщили в окружном департаменте образования.
«Утверждены результаты резервного дня — 25 июня — ГИА-9. Узнать их можно в школах или через ГИС «Образование Ямала», — сообщила пресс-служба департамента образования ЯНАО в своем telegram-канале.
Апелляции по случаю несогласия с результатами теста будут рассмотрены конфликтной комиссией в течение двух-четырех рабочих дней с момента поступления жалобы. Участники ОГЭ, их родители и общественные наблюдатели могут лично присутствовать при рассмотрении апелляции. Работы, которые изначально были оформлены неправильно, рассматриваться конфликтной комиссией не будут.
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Выпускники ЯНАО узнали результаты экзаменов каждого тестового дня, в том числе резервного — 25 июня. По итогам экзаменов также утверждены даты апелляционных дней — 1 и 2 июля, сообщили в окружном департаменте образования. «Утверждены результаты резервного дня — 25 июня — ГИА-9. Узнать их можно в школах или через ГИС «Образование Ямала», — сообщила пресс-служба департамента образования ЯНАО в своем telegram-канале. Апелляции по случаю несогласия с результатами теста будут рассмотрены конфликтной комиссией в течение двух-четырех рабочих дней с момента поступления жалобы. Участники ОГЭ, их родители и общественные наблюдатели могут лично присутствовать при рассмотрении апелляции. Работы, которые изначально были оформлены неправильно, рассматриваться конфликтной комиссией не будут.