Молодежь в ЯНАО отметит праздник без спиртных напитков

Жители ЯНАО будут отмечать День молодежи трезво. В последнюю субботу месяца 29 июня департамент экономики округа временно ограничит продажу алкогольной продукции, об этом сообщают пресс-службы мэрий Салехарда, Надыма Нового Уренгоя и других муниципалитетов.
«С 10:00 до 22:00 29 июня в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В Салехарде ограничение на продажу будет действовать 28 и 29 июня.
Запрет на продажу алкоголя реализуется в соответствии с постановлением окружного правительства. Следующей датой, ограничивающей розничную продажу алкоголя, станет День знаний — первое сентября.
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