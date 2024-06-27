27 июня 2024

Молодежь в ЯНАО отметит праздник без спиртных напитков

На Ямале запретят продавать алкоголь в День Молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь ЯНАО поддерживает ЗОЖ
Молодежь ЯНАО поддерживает ЗОЖ Фото:

Жители ЯНАО будут отмечать День молодежи трезво. В последнюю субботу месяца 29 июня департамент экономики округа временно ограничит продажу алкогольной продукции, об этом сообщают пресс-службы мэрий Салехарда, Надыма Нового Уренгоя и других муниципалитетов.

«С 10:00 до 22:00 29 июня в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В Салехарде ограничение на продажу будет действовать 28 и 29 июня.

Запрет на продажу алкоголя реализуется в соответствии с постановлением окружного правительства. Следующей датой, ограничивающей розничную продажу алкоголя, станет День знаний — первое сентября.

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Жители ЯНАО будут отмечать День молодежи трезво. В последнюю субботу месяца 29 июня департамент экономики округа временно ограничит продажу алкогольной продукции, об этом сообщают пресс-службы мэрий Салехарда, Надыма Нового Уренгоя и других муниципалитетов. «С 10:00 до 22:00 29 июня в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В Салехарде ограничение на продажу будет действовать 28 и 29 июня. Запрет на продажу алкоголя реализуется в соответствии с постановлением окружного правительства. Следующей датой, ограничивающей розничную продажу алкоголя, станет День знаний — первое сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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