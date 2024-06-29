Челябинским артиллеристам вручили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале полпредства «UrFO_INFO».
«Военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск „Центр“ наградили за успешное выполнение боевых задач на авдеевском направлении. Некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания», — отмечает telegram-канал.
В полпредстве УрФО отмечают, что командир вручил бойцам медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость». Также некоторые челябинские герои СВО получили знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
Награды челябинским бойцам вручили прямо на передовой
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Челябинским артиллеристам вручили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале полпредства «UrFO_INFO». «Военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск „Центр“ наградили за успешное выполнение боевых задач на авдеевском направлении. Некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания», — отмечает telegram-канал. В полпредстве УрФО отмечают, что командир вручил бойцам медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость». Также некоторые челябинские герои СВО получили знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.