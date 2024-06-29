29 июня 2024

Челябинским артиллеристам вручили государственные награды в зоне СВО. Фото

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Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург , награда, георгиевский крест
Челябинские бойцы получили госнаграды за героизм и мужество (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинским артиллеристам вручили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале полпредства «UrFO_INFO».

«Военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск „Центр“ наградили за успешное выполнение боевых задач на авдеевском направлении. Некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания», — отмечает telegram-канал.

В полпредстве УрФО отмечают, что командир вручил бойцам медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость». Также некоторые челябинские герои СВО получили знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Награды челябинским бойцам вручили прямо на передовой
Награды челябинским бойцам вручили прямо на передовой
Фото:
Бойцов наградили за ратный труд на авдеевском направлении
Бойцов наградили за ратный труд на авдеевском направлении
Фото:
Челябинские бойцы успешно выполнили боевое задание
Челябинские бойцы успешно выполнили боевое задание
Фото:

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Челябинским артиллеристам вручили государственные награды в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале полпредства «UrFO_INFO». «Военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск „Центр“ наградили за успешное выполнение боевых задач на авдеевском направлении. Некоторым артиллеристам были присвоены очередные воинские звания», — отмечает telegram-канал. В полпредстве УрФО отмечают, что командир вручил бойцам медали «Жукова», «Суворова», «За отвагу», «За храбрость». Также некоторые челябинские герои СВО получили знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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