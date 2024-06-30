Пермячка на много месяцев оставила соседей без газа

В Перми жители пятиэтажного дома на шоссе Космонавтов с ноября 2023 не имели возможности пользоваться газовыми плитами. Их соседка неоднократно отказывалась пускать в квартиру работников газовой службы, а те однажды отключили подачу голубого топлива, пояснили в службе судебных приставов.
«Гражданка имела многочисленные коммунальные долги и уже не первый раз препятствовала устранению аварий на общедомовых инженерных коммуникациях. Экстренное отключение газа в доме было произведено после того, как во время опрессовки газопровода специалистами было выявлено недопустимое падение давления в сети газопотребления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Так как женщина вновь не пустила рабочих для устранения неисправности, управляющая компания обратилась в суд, который обязал ее открыть двери. Но и это не помогло. Правоохранителям в итоге пришлось принудительно вскрывать дверь. После этого аварийные работы были проведены и газ вновь поступил всем жителям дома.
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