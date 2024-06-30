30 июня 2024
29 июня 2024

Пермячка на много месяцев оставила соседей без газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Газ был перекрыт с ноября 2023 года
Газ был перекрыт с ноября 2023 года Фото:

В Перми жители пятиэтажного дома на шоссе Космонавтов с ноября 2023 не имели возможности пользоваться газовыми плитами. Их соседка неоднократно отказывалась пускать в квартиру работников газовой службы, а те однажды отключили подачу голубого топлива, пояснили в службе судебных приставов.

«Гражданка имела многочисленные коммунальные долги и уже не первый раз препятствовала устранению аварий на общедомовых инженерных коммуникациях. Экстренное отключение газа в доме было произведено после того, как во время опрессовки газопровода специалистами было выявлено недопустимое падение давления в сети газопотребления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Так как женщина вновь не пустила рабочих для устранения неисправности, управляющая компания обратилась в суд, который обязал ее открыть двери. Но и это не помогло. Правоохранителям в итоге пришлось принудительно вскрывать дверь. После этого аварийные работы были проведены и газ вновь поступил всем жителям дома.

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В Перми жители пятиэтажного дома на шоссе Космонавтов с ноября 2023 не имели возможности пользоваться газовыми плитами. Их соседка неоднократно отказывалась пускать в квартиру работников газовой службы, а те однажды отключили подачу голубого топлива, пояснили в службе судебных приставов. «Гражданка имела многочисленные коммунальные долги и уже не первый раз препятствовала устранению аварий на общедомовых инженерных коммуникациях. Экстренное отключение газа в доме было произведено после того, как во время опрессовки газопровода специалистами было выявлено недопустимое падение давления в сети газопотребления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Так как женщина вновь не пустила рабочих для устранения неисправности, управляющая компания обратилась в суд, который обязал ее открыть двери. Но и это не помогло. Правоохранителям в итоге пришлось принудительно вскрывать дверь. После этого аварийные работы были проведены и газ вновь поступил всем жителям дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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