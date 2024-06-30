Тюменцы кинулись застраивать садовые участки

Больше всего вырос спрос на готовые срубы и теплицы
Тюменцы занялись активной застройкой своих садовых участков. Продажи готовых построек для дач за год увеличились на 25%, сообщает в пресс-релизе сервис «Авито Товары».
«а год продажи готовых строений в Тюмени выросли на 25%. Горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки», — говорится в сообщении.
В два раза чаще стали за год покупать готовые дома и срубы, теплицы, гаражи. Продажа бань и беседок выросла на 49%. Также сообщается, что почти в два раза выросли продажи веранд.
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