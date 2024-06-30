30 июня 2024
29 июня 2024

Тюменцы кинулись застраивать садовые участки

В Тюмени на 25% вырос спрос на дачные постройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего вырос спрос на готовые срубы и теплицы
Больше всего вырос спрос на готовые срубы и теплицы Фото:

Тюменцы занялись активной застройкой своих садовых участков. Продажи готовых построек для дач за год увеличились на 25%, сообщает в пресс-релизе сервис «Авито Товары».

«а год продажи готовых строений в Тюмени выросли на 25%. Горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки», — говорится в сообщении.

В два раза чаще стали за год покупать готовые дома и срубы, теплицы, гаражи. Продажа бань и беседок выросла на 49%. Также сообщается, что почти в два раза выросли продажи веранд.

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Тюменцы занялись активной застройкой своих садовых участков. Продажи готовых построек для дач за год увеличились на 25%, сообщает в пресс-релизе сервис «Авито Товары». «а год продажи готовых строений в Тюмени выросли на 25%. Горожане активно покупают веранды, беседки, дома, бани и прочие постройки», — говорится в сообщении. В два раза чаще стали за год покупать готовые дома и срубы, теплицы, гаражи. Продажа бань и беседок выросла на 49%. Также сообщается, что почти в два раза выросли продажи веранд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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