В Челябинске задержали участников конфликта ночью на 2 июля в Ленинском районе, где жителей напугали выстрелы. Ими оказались ранее судимые челябинцы, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали зачинщиков конфликта. Ими оказались ранее судимые местные жители 31 и 31 лет. В ходе словесной перепалки один из них дважды выстрелил из сигнального пистолета», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
В ходе конфликта никто не получил травм. Обстоятельства устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Конфликт произошел в ночь на 2 июля на улице Барбюса. Тогда челябинцев напугали выстрелы, а на камеры домофонов попала перепалка с использованием пистолета. Жители не стали вызывать полицию, однако в сети распространились кадры перепалки.
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