В Челябинске задержали мужчин, устроивших потасовку с выстрелами. Видео

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Полиция задержала челябинцев, устроивших перепалку в ночь на 2 июля
Полиция задержала челябинцев, устроивших перепалку в ночь на 2 июля Фото:

В Челябинске задержали участников конфликта ночью на 2 июля в Ленинском районе, где жителей напугали выстрелы. Ими оказались ранее судимые челябинцы, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали зачинщиков конфликта. Ими оказались ранее судимые местные жители 31 и 31 лет. В ходе словесной перепалки один из них дважды выстрелил из сигнального пистолета», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

В ходе конфликта никто не получил травм. Обстоятельства устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Конфликт произошел в ночь на 2 июля на улице Барбюса. Тогда челябинцев напугали выстрелы, а на камеры домофонов попала перепалка с использованием пистолета. Жители не стали вызывать полицию, однако в сети распространились кадры перепалки.

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В Челябинске задержали участников конфликта ночью на 2 июля в Ленинском районе, где жителей напугали выстрелы. Ими оказались ранее судимые челябинцы, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали зачинщиков конфликта. Ими оказались ранее судимые местные жители 31 и 31 лет. В ходе словесной перепалки один из них дважды выстрелил из сигнального пистолета», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. В ходе конфликта никто не получил травм. Обстоятельства устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Конфликт произошел в ночь на 2 июля на улице Барбюса. Тогда челябинцев напугали выстрелы, а на камеры домофонов попала перепалка с использованием пистолета. Жители не стали вызывать полицию, однако в сети распространились кадры перепалки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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