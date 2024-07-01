В Ленинском районе Челябинска ночью неизвестные устроили потасовку со стрельбой

В Ленинском районе Челябинска неизвестные устроили потасовку со стрельбой ночью на 2 июля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
«В Отдел полиции „Ленинский“ предварительно не поступало сообщений об инциденте. Но сотрудники полиции обратили внимание на эту ситуацию. Проверка по сообщению, поступившему из СМИ, взята на контроль руководством городского УМВД», — сообщили URA.RU в полиции.
О стрельбе на улице Барбюса в ночь на 2 июля сообщили читатели издания «74.ру». Жители дома уточнили, что потасовки проходят вблизи их домов регулярно. Однако в полицию никто не обращается из-за страха стать участниками конфликта. Как URA.RU уточнили в МВД, устанавливаются обстоятельства и участники инцидента, проходит поквартирный обход и мероприятия по задержанию участников конфликта.
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