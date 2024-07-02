Власти Екатеринбурга попали под уголовное дело с подачи Бастрыкина

03 июля 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Фамилии попавших под уголовное дело чиновников пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неназванного круга екатеринбургских чиновников из-за нерасселения жильцов аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц администрации города Екатеринбурга, не принимающих мер к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Адрес проблемного объекта, вызвавшего внимание силовиков, не уточняется. Вероятно, речь идет о доме по ул. Шефская, 15. В середине июня URA.RU рассказало, что здание пережило 14 пожаров и было признано аварийным еще в июне 2023 года с планом расселения до 2025 года. В нем после значительных разрушений продолжает жить около 20 человек, они жаловались как раз на бездействие администрации. Бастрыкин просил провести проверку. Ее результатом, вероятно, и стало возбуждение дела. Так дом на Шефской выглядит изнутри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неназванного круга екатеринбургских чиновников из-за нерасселения жильцов аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности должностных лиц администрации города Екатеринбурга, не принимающих мер к расселению жильцов общежития, условия в котором непригодны для проживания. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Адрес проблемного объекта, вызвавшего внимание силовиков, не уточняется. Вероятно, речь идет о доме по ул. Шефская, 15. В середине июня URA.RU рассказало, что здание пережило 14 пожаров и было признано аварийным еще в июне 2023 года с планом расселения до 2025 года. В нем после значительных разрушений продолжает жить около 20 человек, они жаловались как раз на бездействие администрации. Бастрыкин просил провести проверку. Ее результатом, вероятно, и стало возбуждение дела.