Екатеринбуржцы живут в доме, перенесшем 14 пожаров, и их не расселяют. Фото

17 июня 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Раз в два месяца дом снова поджигают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти два десятка екатеринбуржцев живут в аварийном доме по ул. Шефская, 15, перенесшего 14 пожаров, и не могут дождаться от властей ясности с расселением. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. Комнату она купила после переезда из Казахстана — на деньги от продажи имущества там. «Дом — общага. На втором этаже творится ужас, а на первом контингент получше. Кто-то здесь получал комнату с работы. На первом этаже мы живем спокойно. Соседи уехали, отключили свет и воду. На втором — разруха. Там стена упала после очередного взрыва. После этого начались нашествия мародеров: начали выносить батареи, двери, окна. Люди без определенного места жительства приходят, поджигают комнаты случайно или специально. За полтора года минимум десять раз были пожары», — поделилась собеседница. Аварийным дом признала мэрия. Его якобы должны были расселить до 2025-го года, однако ясности от властей нет. После последнего пожара в доме остались заселенными лишь 16 из 60 комнат. Кто-то временно поселился у родственников или снял квартиру, другие вынуждены жить в страхе оставить детей дома одних. «Плачу коммуналку как за нежилое помещение. Приходила комиссия. Сначала расселят муниципальщиков, а потом будут переселять собственников. Есть те, кто живут здесь по соцнайму — от предприятия из поколения в поколение. Сначала расселят их. Однако документы потеряны — кто-то уехал. Когда до нас дело дойдет — не знаю. Наверху собственников почти нет — одни квартиранты статуса ниже среднего. Я боюсь оставлять ребенка одного дома, и забыла, когда спала крепко, когда ничего не шумело и не было ночью страшно. Запах гари не выветривается. Раз в два месяца обязательно дом снова поджигают», — переживает женщина. «Вроде как собственникам обещают деньги при переселении. Я представляю, сколько нам дадут денег и что мы на это купим. Я живу одна, воспитываю ребенка. Без алиментов, работаю. Ребенок учится в школе. Ипотеку я не потяну. Я готова на маленькую однокомнатную „вторичку“, лишь бы из ключа в ключ перейти. Говорят, что в Академическом будут давать квартиру. Нам сказали — ждите. Но мы не понимаем, куда обращаться дальше, чтобы ускорить процесс переселения. Никто с проверками не приходит. Ходили к нашему депутату. Не хотят принимать и ответа нет. В прокуратуру ходили. В феврале говорили, что в течение 20 дней будет ходить комиссия», — говорит она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти два десятка екатеринбуржцев живут в аварийном доме по ул. Шефская, 15, перенесшего 14 пожаров, и не могут дождаться от властей ясности с расселением. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. Комнату она купила после переезда из Казахстана — на деньги от продажи имущества там. «Дом — общага. На втором этаже творится ужас, а на первом контингент получше. Кто-то здесь получал комнату с работы. На первом этаже мы живем спокойно. Соседи уехали, отключили свет и воду. На втором — разруха. Там стена упала после очередного взрыва. После этого начались нашествия мародеров: начали выносить батареи, двери, окна. Люди без определенного места жительства приходят, поджигают комнаты случайно или специально. За полтора года минимум десять раз были пожары», — поделилась собеседница. Аварийным дом признала мэрия. Его якобы должны были расселить до 2025-го года, однако ясности от властей нет. После последнего пожара в доме остались заселенными лишь 16 из 60 комнат. Кто-то временно поселился у родственников или снял квартиру, другие вынуждены жить в страхе оставить детей дома одних. «Плачу коммуналку как за нежилое помещение. Приходила комиссия. Сначала расселят муниципальщиков, а потом будут переселять собственников. Есть те, кто живут здесь по соцнайму — от предприятия из поколения в поколение. Сначала расселят их. Однако документы потеряны — кто-то уехал. Когда до нас дело дойдет — не знаю. Наверху собственников почти нет — одни квартиранты статуса ниже среднего. Я боюсь оставлять ребенка одного дома, и забыла, когда спала крепко, когда ничего не шумело и не было ночью страшно. Запах гари не выветривается. Раз в два месяца обязательно дом снова поджигают», — переживает женщина. «Вроде как собственникам обещают деньги при переселении. Я представляю, сколько нам дадут денег и что мы на это купим. Я живу одна, воспитываю ребенка. Без алиментов, работаю. Ребенок учится в школе. Ипотеку я не потяну. Я готова на маленькую однокомнатную „вторичку“, лишь бы из ключа в ключ перейти. Говорят, что в Академическом будут давать квартиру. Нам сказали — ждите. Но мы не понимаем, куда обращаться дальше, чтобы ускорить процесс переселения. Никто с проверками не приходит. Ходили к нашему депутату. Не хотят принимать и ответа нет. В прокуратуру ходили. В феврале говорили, что в течение 20 дней будет ходить комиссия», — говорит она.