В Златоусте бизнесмен, чей работник разбился, выплатил его отцу два миллиона

В Златоусте (Челябинская область) бизнесмен Павел Лопухов, чей высотник упал и разбился насмерть, выплатил отцу два миллиона рублей. Как URA.RU рассказала следователь по особо важным делам местного следственного отдела СКР Марина Говердовская, дело передано в суд.
«Обвиняемый сам признал вину, принес извинения потерпевшей стороне. Хотя отец высотника написал исковое заявление, предприниматель не сал дожидаться решения суда и добровольно оплатил компенсацию за причиненный моральный вред. Уголовное дело получило положительное заключение прокуратуры и направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила URA.RU Говердовская.
Трагедия произошла 27 апреля. При монтаже на высоте 22 метров строительных лесов возле многоквартирного дома, расположенного на улице Южно-Есаульской, мужчина полетел вниз — не выдержала паллета. Хотя в мае Лопухов утверждал URA.RU, что погибший его сотрудником не являлся, следствие выяснило обратное.
«Мужчина работал у предпринимателя, что подтвердили и его бывшие коллеги. Сотрудник был допущен до производства работ без обучения, проверки состояния его здоровья, инструктажа по мерам безопасности, средств индивидуальной защиты. Ничего чтобы избежать падения на объекте с самого начала не применялось. Леса устанавливали без контроля со стороны ответственных лиц, которые даже не были определены. В их отсутствие данную функцию должен был исполнять сам бизнесмен, но обучение он начал сам проходить лишь после несчастного случая. Всю ответственность предприниматель нес с тех пор, как получил объект от управляющей компании. Руководитель должен был также контролировать доступ на площадку посторонних лиц, но этого не делал», — пояснила URA.RU следователь.
Пострадавший получил сочетанную травму головы, груди и брюшной полости с многочисленными разрывами внутренних органов. Мужчина скончался в медучреждении. Он имел взрослого сына от первого брака, был в разводе. Последнее время проживал вместе с отцом.
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