Введут индексацию, а обидный термин удалят: как изменится сфера поддержки детей-сирот в Пермском крае

В Прикамье предложили ежегодно индексировать размер регулярных выплат для сирот
Приемным родителям в Прикамье разрешат тратить единовременную выплату на техустройство
Приемным родителям в Прикамье разрешат тратить единовременную выплату на техустройство

В Прикамье предложили установить ежегодную индексацию регулярных выплат для детей-сирот, исключить из употребления термин «умственная отсталость», а также отменить требование о подаче заявления для получения единовременного пособия. Соответствующий проект решения опубликован в базе краевого заксобрания.

Если предложения будут одобрены, необходимые корректировки внесут в закон «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Подробнее об этих и других важных изменениях, которые рассматривает парламент — узнаете из публикации URA.RU.

Индексация ежемесячных выплат

Предложено осуществлять ежегодно индексацию ежемесячных выплат, предназначенных на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря для детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, а также для детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению авторов инициативы, эта мера обеспечит возможность увеличения размеров соцподдержки с учетом индексации с января каждого года.

Корректировка выплат на оборудование

По действующему закону, раз в пять лет семьям, воспитывающим приемных детей, предоставляются выплаты на приобретение необходимой мебели — кровати, стола, стула и тумбочки. Поправка предусматривает расширение перечня товаров, которые опекуны смогут приобрести на выделенные средства. В случае принятия изменений, закон позволит выбирать между кроватью, тумбочкой, столом, стулом, шкафом, комодом, а также персональным или портативным компьютером с периферийными устройствами, планшетом либо принтером.

В пояснительной записке указано, что нововведение обусловлено увеличением суммы выплаты, которая с этого года составит 49 тысяч рублей, а также предложениями Ассоциации замещающих семей Пермского края. Ожидается, что инициатива обеспечит более гибкий и индивидуальный подход к обеспечению нужд приемных детей.

Заявления на единовременную выплату

Статью 7-1 закона, регулирующего выплату единовременных пособий гражданам, усыновившим детей-сирот, хотят изменить. Из текста собираются удалить формулировку «по заявлению усыновителя». Сама процедура будет упразднена.

Оценка стоимости квартир для сирот

Еще одно нововведение — внедрение услуги по определению рыночной стоимости квартир, приобретаемых в рассрочку для детей-сирот. Финансирование предполагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Отказ от формулировки «умственно отсталый»

В соответствии с законопроектом, планируется исключить из действующего закона выражение «умственная отсталость» и заменить его на термин «нарушение интеллекта». По мнению авторов, использование определения «умственно отсталый» считается некорректным с позиций педагогики и психологии, а также изначально ограничивает перспективы успешной социализации детей с подобным диагнозом.

