Автозавод Миасса увеличит закуп шин для автомобилей в Алтайском крае

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Шинами из Алтайского края обеспечены все автомобили проекта "Арктика"
Шинами из Алтайского края обеспечены все автомобили проекта "Арктика" Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) нарастит закупку шин для автомобилей в Алтайском крае. Как 5 июля заявил заместитель гендиректора южноуральского предприятия Александр Васильев, договоренности о сотрудничестве достигнуты с Алтайским шинным комбинатом ("АШК»).

«Завод „Урал“ и „АШК“ подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать партнерские отношения», — заявил заместитель гендиректора «Урала» Александр Васильев.

В пресс-службе автозавода заметили, что ПО «АШК» занимает ведущие позиции на российском рынке. Комбинат из Барнаула входит в число основных поставщиков сельскохозяйственных и индустриальных шин. Партнер полностью обеспечил шинами линейку машин проекта «Арктика», в частности, арктический автобус.

Документ в Миассе подписали накануне 80-летия со дня выпуска первого уральского автомобиля. Меморандум подписали Васильев, совмещающий пост с обязанностями коммерческого директора, и глава алтайского комбината Владимир Балабанов.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) нарастит закупку шин для автомобилей в Алтайском крае. Как 5 июля заявил заместитель гендиректора южноуральского предприятия Александр Васильев, договоренности о сотрудничестве достигнуты с Алтайским шинным комбинатом ("АШК»). «Завод „Урал“ и „АШК“ подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать партнерские отношения», — заявил заместитель гендиректора «Урала» Александр Васильев. В пресс-службе автозавода заметили, что ПО «АШК» занимает ведущие позиции на российском рынке. Комбинат из Барнаула входит в число основных поставщиков сельскохозяйственных и индустриальных шин. Партнер полностью обеспечил шинами линейку машин проекта «Арктика», в частности, арктический автобус. Документ в Миассе подписали накануне 80-летия со дня выпуска первого уральского автомобиля. Меморандум подписали Васильев, совмещающий пост с обязанностями коммерческого директора, и глава алтайского комбината Владимир Балабанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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