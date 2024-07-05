Автозавод Миасса увеличит закуп шин для автомобилей в Алтайском крае

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) нарастит закупку шин для автомобилей в Алтайском крае. Как 5 июля заявил заместитель гендиректора южноуральского предприятия Александр Васильев, договоренности о сотрудничестве достигнуты с Алтайским шинным комбинатом ("АШК»).
«Завод „Урал“ и „АШК“ подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать партнерские отношения», — заявил заместитель гендиректора «Урала» Александр Васильев.
В пресс-службе автозавода заметили, что ПО «АШК» занимает ведущие позиции на российском рынке. Комбинат из Барнаула входит в число основных поставщиков сельскохозяйственных и индустриальных шин. Партнер полностью обеспечил шинами линейку машин проекта «Арктика», в частности, арктический автобус.
Документ в Миассе подписали накануне 80-летия со дня выпуска первого уральского автомобиля. Меморандум подписали Васильев, совмещающий пост с обязанностями коммерческого директора, и глава алтайского комбината Владимир Балабанов.
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