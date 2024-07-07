Глава «Росатома» сообщил о неприятностях, связанных с проектом АЭС Аккую в Турции

Глава «Росатома» Лихачев: США препятствуют строительству АЭС «Аккую» в Турции

07 июля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

США арестовывают деньги «Росатома» направленные на строительство АЭС «Аккую», заявил Лихачев (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США арестовывают деньги, предназначенные для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, однако это не останавливает реализацию проекта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего „прилетает“», — заявил Лихачев. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Несмотря на препятствия, связанные с санкциями США, строительство АЭС продолжается. Глава «Росатома» подчеркнул устойчивость проекта и его продолжение несмотря на внешние трудности, используя поговорку: «Но собаки лают, караван идет». Ранее Лихачев отмечал, что «Росатом» в 2023 году добился больших результатов и сохранил позиции лидера глобальных масштабов, несмотря на сложную международную обстановку. Он также объявил о сдаче в эксплуатацию современной атомной станции в Белоруссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США арестовывают деньги, предназначенные для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, однако это не останавливает реализацию проекта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего „прилетает“», — заявил Лихачев. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Несмотря на препятствия, связанные с санкциями США, строительство АЭС продолжается. Глава «Росатома» подчеркнул устойчивость проекта и его продолжение несмотря на внешние трудности, используя поговорку: «Но собаки лают, караван идет». Ранее Лихачев отмечал, что «Росатом» в 2023 году добился больших результатов и сохранил позиции лидера глобальных масштабов, несмотря на сложную международную обстановку. Он также объявил о сдаче в эксплуатацию современной атомной станции в Белоруссии.