Глава «Росатома» сообщил о неприятностях, связанных с проектом АЭС Аккую в Турции

Глава «Росатома» Лихачев: США препятствуют строительству АЭС «Аккую» в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход в рамках AtomSkills2024. Екатеринбург, лихачев алексей
США арестовывают деньги «Росатома» направленные на строительство АЭС «Аккую», заявил Лихачев (на фото) Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США арестовывают деньги, предназначенные для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, однако это не останавливает реализацию проекта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего „прилетает“», — заявил Лихачев. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Несмотря на препятствия, связанные с санкциями США, строительство АЭС продолжается. Глава «Росатома» подчеркнул устойчивость проекта и его продолжение несмотря на внешние трудности, используя поговорку: «Но собаки лают, караван идет».

Ранее Лихачев отмечал, что «Росатом» в 2023 году добился больших результатов и сохранил позиции лидера глобальных масштабов, несмотря на сложную международную обстановку. Он также объявил о сдаче в эксплуатацию современной атомной станции в Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США арестовывают деньги, предназначенные для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, однако это не останавливает реализацию проекта. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги. Они — это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну, и по мелочи много чего „прилетает“», — заявил Лихачев. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Несмотря на препятствия, связанные с санкциями США, строительство АЭС продолжается. Глава «Росатома» подчеркнул устойчивость проекта и его продолжение несмотря на внешние трудности, используя поговорку: «Но собаки лают, караван идет». Ранее Лихачев отмечал, что «Росатом» в 2023 году добился больших результатов и сохранил позиции лидера глобальных масштабов, несмотря на сложную международную обстановку. Он также объявил о сдаче в эксплуатацию современной атомной станции в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...