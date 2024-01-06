Лихачев: «Росатом» остается глобальным лидером, ставя новые рекорды

«Росатом» в 2023 году добилась больших результатов и сохранила позиции глобального лидера, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом рассказал в интервью генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Госкорпорация „Росатом“ продолжает оставаться глобальным лидером. У нас снова рекорды в целом по выручке, по зарубежной выручке, по новым продуктам», —
Лихачев отметил достижения госкорпорации на Северном морском пути. Он добавил, что «Росатом» сдал в эксплуатацию современную атомную станцию в Белоруссии.
Ранее Лихачев заявил об отгрузке пятого корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. По его словам, несмотря на внешнее давление, «Росатом» выполняет свои международные контракты, передает RT.
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