06 января 2024

Лихачев: «Росатом» остается глобальным лидером, ставя новые рекорды

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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , росатом
Госкорпорация «Росатом» стала мировым лидером Фото:

«Росатом» в 2023 году добилась больших результатов и сохранила позиции глобального лидера, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом рассказал в интервью генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Госкорпорация „Росатом“ продолжает оставаться глобальным лидером. У нас снова рекорды в целом по выручке, по зарубежной выручке, по новым продуктам», — сообщил Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

Лихачев отметил достижения госкорпорации на Северном морском пути. Он добавил, что «Росатом» сдал в эксплуатацию современную атомную станцию в Белоруссии.

Ранее Лихачев заявил об отгрузке пятого корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. По его словам, несмотря на внешнее давление, «Росатом» выполняет свои международные контракты, передает RT.

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«Росатом» в 2023 году добилась больших результатов и сохранила позиции глобального лидера, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом рассказал в интервью генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. «Госкорпорация „Росатом“ продолжает оставаться глобальным лидером. У нас снова рекорды в целом по выручке, по зарубежной выручке, по новым продуктам», — сообщил Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24». Лихачев отметил достижения госкорпорации на Северном морском пути. Он добавил, что «Росатом» сдал в эксплуатацию современную атомную станцию в Белоруссии. Ранее Лихачев заявил об отгрузке пятого корпуса атомного реактора, который предназначается для третьего энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. По его словам, несмотря на внешнее давление, «Росатом» выполняет свои международные контракты, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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