Новый премьер-министр Британии освободит 40 тысяч заключенных из тюрем

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на этой неделе инициировать досрочное освобождение около 40 тысяч заключённых. Это решение вызвано критической переполненностью тюрем в стране.
«Ожидается, что на этой неделе Кир Стармер поручит принять чрезвычайные меры по автоматическому освобождению преступников, отбывших менее половины срока <...> в связи с переполненностью тюрем... (Решение коснётся — прим. URA.RU) около 40 тысяч заключённых», — утверждает источник из министерства юстиции в беседе с The Times.
Согласно текущим правилам, осужденные за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, могут быть освобождены после отбытия половины срока. Однако предполагается, что уже к концу недели этот порог будет снижен до 40%. Эта мера будет применяться к лицам, отбывающим наказание сроком до четырёх лет.
Ранее британский монарх Карл III назначил Кира Стармера премьер-министром страны. На посту он сменил Риши Сунака, потерпевшего сокрушительное поражение на партийных выборах.
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