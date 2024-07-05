Карл III назначил нового премьера Великобритании

Британский монарх Карл III назначил Кира Стармера премьер-министром страны
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Карл III выбрал нового премьер-министра
Карл III выбрал нового премьер-министра Фото:

Новым премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. Об этом сообщил телеканал BBC. 

«Кир Стармер только что официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце», — отметил телеканал. Сразу после назначения, новый премьер-министр Великобритании отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с обращением к стране.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в парламент Великобритании премьер-министр и лидер партии консерваторов Риши Сунак покидает свой пост. Победу же одержала Лейбористская партия, возглавляемая Кимом Стармером.

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Новым премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. Об этом сообщил телеканал BBC.  «Кир Стармер только что официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце», — отметил телеканал. Сразу после назначения, новый премьер-министр Великобритании отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с обращением к стране. Ранее сообщалось, что по итогам выборов в парламент Великобритании премьер-министр и лидер партии консерваторов Риши Сунак покидает свой пост. Победу же одержала Лейбористская партия, возглавляемая Кимом Стармером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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