Карл III назначил нового премьера Великобритании

Карл III выбрал нового премьер-министра
Новым премьер-министром Великобритании стал Кир Стармер. Об этом сообщил телеканал BBC.
«Кир Стармер только что официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце», — отметил телеканал. Сразу после назначения, новый премьер-министр Великобритании отправился на Даунинг-стрит, чтобы выступить с обращением к стране.
Ранее сообщалось, что по итогам выборов в парламент Великобритании премьер-министр и лидер партии консерваторов Риши Сунак покидает свой пост. Победу же одержала Лейбористская партия, возглавляемая Кимом Стармером.
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