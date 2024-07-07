Канализация переполняет локальную сеть Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители двух многоквартирных домов №99с и 99р по улице Блюхера потребовали откачать сточные воды из подвала, который стоит затопленным уже год. О невыносимом запахе канализации URA.RU сообщили несколько жильцов дома. В пресс-службе администрации города URA.RU рассказали, что к концу дня потоп в подвале планируется устранить.

«Эта проблема у нас с момента, как дома были заселены. Бывшая УК стабильно оставляла заявку в МУП „ПОВВ“ на откачку, и нашу локальную канализацию откачивали несколькими большими машинами раз в месяц. В июле 2023 года сменилась обслуживающая организация на УК „Челябинск“. Судя по всему, они не знали о том, что у нас есть такая проблема, и с этого момента у нас вечно топит подвалы в двух домах и переполнен коллектор», — рассказала URA.RU Екатерина Д.

Екатерина рассказала, что дома были построены на земле Минобороны и долго принимались в эксплуатацию. В результате из четырех домов два приняли, один отправили под снос, а один до сих пор стоит заброшенным. По словам жителей, так как заброшенное строение находится в низине, первый этаж в нем полностью залит канализацией.

«От него такой смрад стоит, что глаза ест. В нашем доме большинство квартир муниципальные, сдаются по коммерческому найму и социальному найму», — уточнила Екатерина. Ее соседка, Ирина, рассказала URA.RU, что запах от подвала доходит до седьмого этажа.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, в данный момент на объекте уже проводятся работы. Планируется завершить их сегодня.

«На объекте ведут работы по откачке из подвала УК „Челябинск“. Сегодня работает МУП „ПОВВ“ уже на сетях. Планируем, что сегодня все будет восстановлено», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Подвал не могут откачать досуха уже год Читатель URA.RU