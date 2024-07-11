11 июля 2024

«Автоваз» анонсировал повышение цен на автомобили Lada

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили Lada могут подорожать в ближайшие месяцы, уточнили в компании "Автоваз"
Автомобили Lada могут подорожать в ближайшие месяцы, уточнили в компании "Автоваз" Фото:

Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» намекнула на повышение цен на автомобили Lada в связи с инфляцией в стране. Об этом рассказали в самой компании. 

«Автоваз» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен [на автомобили Lada] в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — рассказал представитель компании. Однако он подчеркнул, что если индексация и коснется автомобилей, она вряд ли затронет именно базовые и доступные модели Lada. 

С 2024 года цены на автомобили Lada в среднем увеличились на 2,9%, В компании считают, что увеличение значительно ниже в связи с актуальным показателем инфляции. 

В мае «Автоваз» также проиндексировал цены на некоторые модели Lada в среднем менее, чем на 3%. При этом цены на бюджетные модели Granta и Vesta не менялись. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае по сравнению с апрелем 2024 года упали на 7%. Глава «Автоваза» Максим Соколов также намекал на повышение цен на авто в 2024 году. 

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Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» намекнула на повышение цен на автомобили Lada в связи с инфляцией в стране. Об этом рассказали в самой компании.  « Автоваз» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен [на автомобили Lada] в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — рассказал представитель компании. Однако он подчеркнул, что если индексация и коснется автомобилей, она вряд ли затронет именно базовые и доступные модели Lada.  С 2024 года цены на автомобили Lada в среднем увеличились на 2,9%, В компании считают, что увеличение значительно ниже в связи с актуальным показателем инфляции.  В мае «Автоваз» также проиндексировал цены на некоторые модели Lada в среднем менее, чем на 3%. При этом цены на бюджетные модели Granta и Vesta не менялись.  Продажи новых легковых автомобилей в России в мае по сравнению с апрелем 2024 года упали на 7%. Глава «Автоваза» Максим Соколов также намекал на повышение цен на авто в 2024 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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