«Автоваз» анонсировал повышение цен на автомобили Lada

Российская автомобилестроительная компания «Автоваз» намекнула на повышение цен на автомобили Lada в связи с инфляцией в стране. Об этом рассказали в самой компании.
«Автоваз» внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен [на автомобили Lada] в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции», — рассказал представитель компании. Однако он подчеркнул, что если индексация и коснется автомобилей, она вряд ли затронет именно базовые и доступные модели Lada.
С 2024 года цены на автомобили Lada в среднем увеличились на 2,9%, В компании считают, что увеличение значительно ниже в связи с актуальным показателем инфляции.
В мае «Автоваз» также проиндексировал цены на некоторые модели Lada в среднем менее, чем на 3%. При этом цены на бюджетные модели Granta и Vesta не менялись. Продажи новых легковых автомобилей в России в мае по сравнению с апрелем 2024 года упали на 7%. Глава «Автоваза» Максим Соколов также намекал на повышение цен на авто в 2024 году.
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