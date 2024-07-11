11 июля 2024

Овцебыки-ямальцы в Москве и трагедия с ребенком в Ноябрьске: события 11 июля на Ямале

В Ноябрьске девочка выпала из окна многоэтажки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске девочка выпала из окна высотки (архивное фото)
В Ноябрьске девочка выпала из окна высотки (архивное фото) Фото:

Девочка выпала из окна девятиэтажки в Ноябрьске, предположительно она играла со своим братом, шестерых овцебыков отправят в Московский зоопарк и ученые выявили в Надымском районе места затопления в период половодья. Об этих и других событиях к вечеру 11 июля, читайте в подборке URA.RU. 

  • Девочка 2021 года рождения выпала из окна девятого этажа в Ноябрьске. По предварительным данным она играла с братом и окно было открыто. Силовики начали доследственную проверку происшествия; 
  • Шесть овцебыков из ямальского природного парка «Ингилор» отправятся жить в Московский зоопарк. Перевозка животных намечена на сентябрь; 
  • На Ямале снова ожидается похолодание. Понижение температуры начнется с 12 июля, а в ночь на 13 июля температура воздуха местами опустится до +5 градусов; 
  • Эксперты авторынка определили самые популярные у жителей Ямала внедорожные автомобили. Ими стали Lada 4x4, Chevrolet Niva, «УАЗ Patriot» и Toyota Rav4. Также в округе стали чаще обращаться к специалистам по перегону машин, спрос на услугу вырос почти на 50%; 
  • Чиновники ЯНАО постепенно переходят на электронный документооборот. На эти цели выделят почти 17 миллионов рублей бюджетных денег округа; 
  • Ямальцы предложили властям альтернативный маршрут от Салехарда до Лабытнанги. По замыслу жителей села Катравож (ЯНАО), теплоход, который заходит в село мог бы курсировать по маршруту Салехард — Лабытнанги — Катравож и обратно;  
  • Ученые Научного центра изучения Арктики выявили участки затопления в период половодья в Надымском районе. Мониторинг проводился много лет и позволит предотвращать возможные опасные ситуации во время большой воды; 
  • К вечеру перестали ходить паромы на переправе Салехард — Лабытнанги. Причиной временной приостановки стал сильный ветер; 
  • На выборы в гордуму Ноябрьска заявилась однофамилец оппозиционера Александра Бондарчука. Мария Бондарчук является самовыдвиженцем и работает в Управлении молодежной политики и туризма Администрации Ноябрьска; 

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Девочка выпала из окна девятиэтажки в Ноябрьске, предположительно она играла со своим братом, шестерых овцебыков отправят в Московский зоопарк и ученые выявили в Надымском районе места затопления в период половодья. Об этих и других событиях к вечеру 11 июля, читайте в подборке URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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