Отец убитой 16-летней Даны из Каменск-Уральского раскрыл подробности дела

Александр Ильиных — отец убитой в Каменске-Уральском 16-летней Даны — поделился новыми подробностями уголовного дела. Он подтвердил, что ДНК обвиняемого Эдуарда Голикова совпадает с потожировыми следами, найденными на кофте девушки.
«На кофте были выделены потожировые следы, мужское ДНК. Когда появилось ДНК Голикова, все совпало, — рассказал Ильиных „Четвертому каналу“. — И его 4 сентября этапировали в Екатеринбург, был вызван его адвокат, и следователь с этой информацией ждал его в СИЗО. Он по-прежнему говорил: „Я не прикасался, не трогал“, когда просили его объяснить, как следы [на кофте] оказались».
Тело Даны нашли в августе прошлого года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы в педагогический колледж. В роковой вечер Голиков преследовал девушку на велосипеде и, по версии следствия, напал на нее в укромном месте. По некоторым данным, у Голикова мог быть номер телефона жертвы.
Ему вменяют попытку изнасилования, убийство и кражу телефона. Голикову грозит пожизненное лишение свободы. Вся важная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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