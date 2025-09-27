В Екатеринбурге из-за детей перекрыли улицы

В крестном ходе будут участвовать дети
В Екатеринбурге перекрыли улицы из-за детского крестного хода, который проходит в честь начала учебного года. Шествие более тысячи человек пройдет с 12:00 по 14:30, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Традиционный крестный ход начнется у храма, расположенного по адресу улица Шувакишская, 3, и завершится в монастыре на Ганиной Яме. Перекрытые улицы, по которым будут идти участники:
- от дома 63 по Байдукова до Волжской;
- по Волжской, от Байдукова до Решетской;
- по Решетской, от Волжской до Леваневского;
- по Леваневского, от Решетской до дороги в поселок Шувакиш;
- на дороге в Шувакиш, от Леваневского до Зеленой;
- по Зеленой, от дороги в Шувакиш до проезда Первого;
- по Пышминской, от Зеленой до кольцевой дороги.
