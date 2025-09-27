В Екатеринбурге несовершеннолетняя девушка получила травму в результате столкновения автобуса и легковой машины. Девушка с переломом костей носа была доставлена в больницу, рассказали в Госавтоинспекции города.
«Водитель автомобиля „Лада Ларгус“, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавская в сторону переулка Волчанский, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке на улицу Уфимскую не уступил дорогу автобусу „ПАЗ“, следовавшему во встречном направлении прямо, и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автобуса, проживающая в Екатеринбурге. С диагнозом „перелом костей носа“ она была доставлена в ДГКБ № 9», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Авария произошла 27 сентября 2025 года на улице Уфимской. Водитель «Лада Ларгус» пояснил, что не предоставил преимущество автобусу, неправильно определил дистанцию и в результате допустил аварию. За рулем легкового автомобиля находился 49-летний житель Екатеринбурга с водительским стажем 25 лет. Автобусом «ПАЗ» управлял 37-летний водитель со стажем вождения 17 лет. Оба участника ДТП прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения — результаты оказались отрицательными.
Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при выполнении маневров на перекрестках. В ведомстве подчеркивают важность уступать дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество движения, и соблюдать повышенную бдительность для предотвращения подобных происшествий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!