Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил о вскрытии могилы своей матери. Инцидент произошел на городском кладбище в конце сентября 2025 года. По словам Валентина, он обнаружил следы подкопа и поваленный крест после того, как блогерша Инесса из Оренбурга опубликовала видео с намеком на изъятие праха.
«В сентябре опубликовала (Инесса прим. ред.) видео о том, что вскрыла какой-то прах. Сказала, что это урна с прахом моей матери. Высыпала этот прах в свой огород. Десять раз, наверное, повторила, что это обида в адрес ее детей», — заявил Валентин в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».
Валентин пояснил, что не посещал могилу последний год из-за моральной тяжести, но приехал сразу после публикаций Инессы. Он также добавил, что подал соответствующее заявление в правоохранительные органы и ожидает расследования.
Блогерша Инесса, которая несколько лет назад приезжала в Нижний Тагил для стрима с кладбища. Она собирала деньги подписчиков на похороны матери Валентина и передала их ему, однако позже выразила недовольство отсутствием финансового отчета. В недавнем видео Инесса показала, как удобряет грядки веществом, похожим на пепел, и намекнула на связь с историей Валентина. Сама Инесса заявила в соцсетях, что «прах» был обычным пеплом от костра, а ролик — шуткой.
По словам Валентина, он уже получил разрешение на эксгумацию. Он уверен, что Инесса издевалась над его покойной матерью из-за того, что та была ребенком войны (женщина родилась в марте 1941 года).
Валентин Дегтерев обрел популярность после того, как начал публиковать видео с теориями о перевале Дятлова. Затем он начал выкладывать видео в том числе и со своей парализованной матерью.
Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается.
