27 сентября 2025

Тагильский блогер заявил, что хейтеры вскрыли могилу его матери и украли прах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валентин Дегтерев написал заявление в полицию
Валентин Дегтерев написал заявление в полицию Фото:

Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил о вскрытии могилы своей матери. Инцидент произошел на городском кладбище в конце сентября 2025 года. По словам Валентина, он обнаружил следы подкопа и поваленный крест после того, как блогерша Инесса из Оренбурга опубликовала видео с намеком на изъятие праха.

«В сентябре опубликовала (Инесса прим. ред.) видео о том, что вскрыла какой-то прах. Сказала, что это урна с прахом моей матери. Высыпала этот прах в свой огород. Десять раз, наверное, повторила, что это обида в адрес ее детей», — заявил Валентин в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Валентин пояснил, что не посещал могилу последний год из-за моральной тяжести, но приехал сразу после публикаций Инессы. Он также добавил, что подал соответствующее заявление в правоохранительные органы и ожидает расследования.

Блогерша Инесса, которая несколько лет назад приезжала в Нижний Тагил для стрима с кладбища. Она собирала деньги подписчиков на похороны матери Валентина и передала их ему, однако позже выразила недовольство отсутствием финансового отчета. В недавнем видео Инесса показала, как удобряет грядки веществом, похожим на пепел, и намекнула на связь с историей Валентина. Сама Инесса заявила в соцсетях, что «прах» был обычным пеплом от костра, а ролик — шуткой.

По словам Валентина, он уже получил разрешение на эксгумацию. Он уверен, что Инесса издевалась над его покойной матерью из-за того, что та была ребенком войны (женщина родилась в марте 1941 года).

Валентин Дегтерев обрел популярность после того, как начал публиковать видео с теориями о перевале Дятлова. Затем он начал выкладывать видео в том числе и со своей парализованной матерью.

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил о вскрытии могилы своей матери. Инцидент произошел на городском кладбище в конце сентября 2025 года. По словам Валентина, он обнаружил следы подкопа и поваленный крест после того, как блогерша Инесса из Оренбурга опубликовала видео с намеком на изъятие праха. «В сентябре опубликовала (Инесса прим. ред.) видео о том, что вскрыла какой-то прах. Сказала, что это урна с прахом моей матери. Высыпала этот прах в свой огород. Десять раз, наверное, повторила, что это обида в адрес ее детей», — заявил Валентин в видео, опубликованном на его странице во «ВКонтакте». Валентин пояснил, что не посещал могилу последний год из-за моральной тяжести, но приехал сразу после публикаций Инессы. Он также добавил, что подал соответствующее заявление в правоохранительные органы и ожидает расследования. Блогерша Инесса, которая несколько лет назад приезжала в Нижний Тагил для стрима с кладбища. Она собирала деньги подписчиков на похороны матери Валентина и передала их ему, однако позже выразила недовольство отсутствием финансового отчета. В недавнем видео Инесса показала, как удобряет грядки веществом, похожим на пепел, и намекнула на связь с историей Валентина. Сама Инесса заявила в соцсетях, что «прах» был обычным пеплом от костра, а ролик — шуткой. По словам Валентина, он уже получил разрешение на эксгумацию. Он уверен, что Инесса издевалась над его покойной матерью из-за того, что та была ребенком войны (женщина родилась в марте 1941 года). Валентин Дегтерев обрел популярность после того, как начал публиковать видео с теориями о перевале Дятлова. Затем он начал выкладывать видео в том числе и со своей парализованной матерью. Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию Нижнего Тагила. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...