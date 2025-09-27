Прокуратура заинтересовалась пробкой на Сибирском тракте в Екатеринбурге

По факту пробки в Екатеринбурге на Сибирском тракте возле станции «Лесотехническая» Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за длительного перекрытия железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация о длительном перекрытии железнодорожного переезда на Сибирском тракте города Екатеринбурга. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.
По итогам проверки будет проведен анализ работы сотрудников железнодорожной отрасли. Длинна пробки составила около двух километров.
