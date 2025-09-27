27 сентября 2025

Прокуратура заинтересовалась пробкой на Сибирском тракте в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробка образовалась из-за длительного перекрытия железнодорожного переезда
Пробка образовалась из-за длительного перекрытия железнодорожного переезда Фото:

По факту пробки в Екатеринбурге на Сибирском тракте возле станции «Лесотехническая» Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за длительного перекрытия железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация о длительном перекрытии железнодорожного переезда на Сибирском тракте города Екатеринбурга. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написали представители ведомства в своем telegram-канале.

По итогам проверки будет проведен анализ работы сотрудников железнодорожной отрасли. Длинна пробки составила около двух километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По факту пробки в Екатеринбурге на Сибирском тракте возле станции «Лесотехническая» Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за длительного перекрытия железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация о длительном перекрытии железнодорожного переезда на Сибирском тракте города Екатеринбурга. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — написали представители ведомства в своем telegram-канале. По итогам проверки будет проведен анализ работы сотрудников железнодорожной отрасли. Длинна пробки составила около двух километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...