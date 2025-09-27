27 сентября 2025

В Свердловской области предотвратили 15 терактов в 2024 году

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение 15 террористических актов
Сотрудники ФСБ предотвратили совершение 15 террористических актов Фото:

В Свердловской области в 2024 году предотвратили 15 террористических актов на территории региона. Попытки терактов были связаны с деятельностью иностранных спецслужб, говорится в комплексной программе региона «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2025–2030 годы».

«В 2024 году под влиянием иностранных спецслужб в Свердловской области имели место факты вербовки и совершения преступлений в отношении объектов железнодорожной и социальной инфраструктуры, военных комиссариатов, оборонно-промышленного комплекса, органов власти. УФСБ РФ по Свердловской области предотвращено совершение 15 террористических актов, возбуждены и расследуются 19 уголовных дел в отношении 23 лиц», — сообщается в документе.

Власти региона отмечают, что большинство задержанных подозреваются в подготовке диверсий и распространении экстремистских материалов через интернет. По данным ГУ МВД по Свердловской области, за 2024 год было выявлено 85 преступлений террористической направленности. 

