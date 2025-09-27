На Пермском тракте в городском округе Ревда в сторону Екатеринбурга 28 сентября образовался затор длинной в семь километров из-за большого количества транспортных средств и ДТП. Дорожники призывают водителей заранее планировать маршрут, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 313 — км 317 (городской округ Ревда) в направлении города Екатеринбург движение затруднено в связи с большим транспортным потоком и ДТП», — пояснили там.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
