27 сентября 2025

На Пермском тракте образовалась семикилометровая пробка из-за ДТП. Карта

Пробка выстроилась на дороге в сторону Екатеринбурга (архивное фото)
Пробка выстроилась на дороге в сторону Екатеринбурга (архивное фото)

На Пермском тракте в городском округе Ревда в сторону Екатеринбурга 28 сентября образовался затор длинной в семь километров из-за большого количества транспортных средств и ДТП. Дорожники призывают водителей заранее планировать маршрут, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 313 — км 317 (городской округ Ревда) в направлении города Екатеринбург движение затруднено в связи с большим транспортным потоком и ДТП», — пояснили там.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

