27 сентября 2025

В городах Свердловской области массово отключат телевидение и радио

Отключение связано с проведением профилактических работ и искажения радиосигнала
Отключение связано с проведением профилактических работ и искажения радиосигнала

Жители Свердловской области столкнутся с временным отключением телерадиосигнала. Об этом предупредили на сайте российской телевизионной и радиовещательной сети. 

«29 сентября — 5 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении.

В Алапаевске 1 октября под отключения могут попасть каналы, относящиеся к РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Воскресение, Волна ФМ, Маруся ФМ с 08:00 до 14:00 (мск), а также 3 октября с 07:00 по 15:00 (мск). В деревне Андронова и поселке Арти 1 и 2 октября соответственно будут отключения у программ РТРС-1, РТРС-2 и Радио России и Воскресение  с 09:00 по 15:00 (мск).

В поселке Верхние Серги 1 октября с 08:00 до 14:00 (мск) могут перестать работать РТРС-1, РТРС-2. В Верхотурье отключат РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Воскресение 2 октября с 08:00 до 14:00 (мск). В Первоуральске 2 октября с 07:00 до 15:00 под подключения попадаю каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, Маяк, Вести ФМ и Ретро ФМ.

В Каменске-Уральском, Реж и поселке Юшала 3 октября с 07:00 до 15:00 будут отключены РТРС-1 и РТРС-2. Также временно не будет работать радио Радио России, Маяк, Вести ФМ, радиоканал Воскресение, Радио Маруся ФМ и Волна ФМ в Каменске-Уральске и Реже.

Во всей области из-за солнечной интерференции может наблюдаться временное снижение качества работы каналов спутниковой связи с 1 по 23 октября. В результате возможны кратковременные перерывы в вещании программ на каналах РТРС-1 и РТРС-2, продолжительность которых может достигать пяти минут в период с 08:13 по 09:20 (мск).

К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.

