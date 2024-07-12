Улицу Федерации перекроют для ремонта теплосетей
Проезд по улице Федерации в Тюмени будет перекрыт на 17 дней. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии.
«В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей с 23.07.2024 по 10.08.2024 будет прекращено движение транспортных средств на ул. Федерации. Просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проезд будет закрыт в районе здания № 2, ст. 3 по улице Новой и здания № 110 по улице Куйбышева. Для объезда предлагают использовать улицы Куйбышева и Карла Маркса.
Схема перекрытия ул. Федерации
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