В Тюмени больше двух недель нельзя будет проехать по небольшой улице. Карта

В Тюмени для ремонта теплосетей на 17 дней перекроют улицу Федерации
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Улицу Федерации перекроют для ремонта теплосетей
Улицу Федерации перекроют для ремонта теплосетей Фото:

Проезд по улице Федерации в Тюмени будет перекрыт на 17 дней. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей с 23.07.2024 по 10.08.2024 будет прекращено движение транспортных средств на ул. Федерации. Просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд будет закрыт в районе здания № 2, ст. 3 по улице Новой и здания № 110 по улице Куйбышева. Для объезда предлагают использовать улицы Куйбышева и Карла Маркса.

Схема перекрытия ул. Федерации
Схема перекрытия ул. Федерации
Фото:

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Проезд по улице Федерации в Тюмени будет перекрыт на 17 дней. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменской мэрии. «В связи с капитальным ремонтом тепловых сетей с 23.07.2024 по 10.08.2024 будет прекращено движение транспортных средств на ул. Федерации. Просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут», — говорится в сообщении. Уточняется, что проезд будет закрыт в районе здания № 2, ст. 3 по улице Новой и здания № 110 по улице Куйбышева. Для объезда предлагают использовать улицы Куйбышева и Карла Маркса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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