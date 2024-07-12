Названы офисные профессии с самой высокой зарплатой в Свердловской области

«Авито Работа»: самую высокую зарплату в Свердловской области получают брокеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата брокеров за год выросла на 48% Фото:

В Свердловской области по итогам первого полугодия 2024 года больше всего на офисных позициях предлагали брокерам — 111,8 тысяч рублей в среднем. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили зарплатные предложения для сотрудников в офисах и выяснили, кто зарабатывает больше.

«Самой высокооплачиваемой в первом полугодии 2024 года в Свердловской области стала профессия брокера — 111,8 тысяч рублей (+48% за год)», — говорится в релизе. На втором месте — профессия агронома, новым сотрудникам предлагали 80,7 тысяч рублей (+30%). Специалистам по найму персонала — рекрутерам — в среднем готовы были платить 75,3 тысяч рублей. Средняя зарплата менеджеров в офисе — 71,5 тысяч рублей в день (+29%), а зарплатное предложение для секретарей составило 50,9 тысяч рублей (+37%).

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В Свердловской области по итогам первого полугодия 2024 года больше всего на офисных позициях предлагали брокерам — 111,8 тысяч рублей в среднем. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты изучили зарплатные предложения для сотрудников в офисах и выяснили, кто зарабатывает больше. «Самой высокооплачиваемой в первом полугодии 2024 года в Свердловской области стала профессия брокера — 111,8 тысяч рублей (+48% за год)», — говорится в релизе. На втором месте — профессия агронома, новым сотрудникам предлагали 80,7 тысяч рублей (+30%). Специалистам по найму персонала — рекрутерам — в среднем готовы были платить 75,3 тысяч рублей. Средняя зарплата менеджеров в офисе — 71,5 тысяч рублей в день (+29%), а зарплатное предложение для секретарей составило 50,9 тысяч рублей (+37%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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