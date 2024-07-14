Под Златоустом (Челябинская область) выросли большие белые грибы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», боровики опередили подосиновики и подберезовики.
«На Таганае стартовал грибной сезон. И в этом году его открыли именно боровики, хотя обычно первыми в таганайских лесах появляются подосиновики и подберезовики», — отметили на Таганае.
На данный момент количество боровиков в нацпарке еще невелико, как и маслят. При благоприятных погодных условиях, особенно после дождей, грибы будут расти активнее, и грибники смогут собрать целые ведра урожая.
В учреждении считают, что грибной сезон 2024 года вряд ли превзойдет прошлогодний по урожайности, который был признан рекордным за всю историю наблюдений. Тем не менее любители «тихой охоты» уже могут отправляться в лес за урожаем.
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