14 июля 2024
13 июля 2024

Под Златоустом выросли большие белые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боровики пока входят в полную силу
Боровики пока входят в полную силу Фото:

Под Златоустом (Челябинская область) выросли большие белые грибы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», боровики опередили подосиновики и подберезовики.

«На Таганае стартовал грибной сезон. И в этом году его открыли именно боровики, хотя обычно первыми в таганайских лесах появляются подосиновики и подберезовики», — отметили на Таганае.

На данный момент количество боровиков в нацпарке еще невелико, как и маслят. При благоприятных погодных условиях, особенно после дождей, грибы будут расти активнее, и грибники смогут собрать целые ведра урожая.

В учреждении считают, что грибной сезон 2024 года вряд ли превзойдет прошлогодний по урожайности, который был признан рекордным за всю историю наблюдений. Тем не менее любители «тихой охоты» уже могут отправляться в лес за урожаем.

Белый грибы только начинают сезон
Белый грибы только начинают сезон
Фото:
В 2024 году боровики выросли первыми до подосиновиков и подберезовиков
В 2024 году боровики выросли первыми до подосиновиков и подберезовиков
Фото:
Урожай 2024 года вряд ли побьет прошлогодний рекорд
Урожай 2024 года вряд ли побьет прошлогодний рекорд
Фото:

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Под Златоустом (Челябинская область) выросли большие белые грибы. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», боровики опередили подосиновики и подберезовики. «На Таганае стартовал грибной сезон. И в этом году его открыли именно боровики, хотя обычно первыми в таганайских лесах появляются подосиновики и подберезовики», — отметили на Таганае. На данный момент количество боровиков в нацпарке еще невелико, как и маслят. При благоприятных погодных условиях, особенно после дождей, грибы будут расти активнее, и грибники смогут собрать целые ведра урожая. В учреждении считают, что грибной сезон 2024 года вряд ли превзойдет прошлогодний по урожайности, который был признан рекордным за всю историю наблюдений. Тем не менее любители «тихой охоты» уже могут отправляться в лес за урожаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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