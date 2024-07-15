Суд над журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге перенесли

16 июля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Защита журналиста запросила перенос второго заседания Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Свердловский областной суд удовлетворил ходатайства о переносе второго заседания по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича с 13 августа на 18 июля. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Судебное заседание по делу Эвана Гершковича состоится 18 июля в 11:00. Дата была перенесена после удовлетворения ходатайства стороны защиты», — пояснили в суде. Кроме того, адвокат журналиста подал жалобу на решение суда о продлении ареста. Она будет рассмотрена вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Гершикович находится в СИЗО до 13 декабря. Американец был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайства о переносе второго заседания по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича с 13 августа на 18 июля. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Судебное заседание по делу Эвана Гершковича состоится 18 июля в 11:00. Дата была перенесена после удовлетворения ходатайства стороны защиты», — пояснили в суде. Кроме того, адвокат журналиста подал жалобу на решение суда о продлении ареста. Она будет рассмотрена вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Гершикович находится в СИЗО до 13 декабря. Американец был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.