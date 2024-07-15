15 июля 2024

Суд над журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Защита журналиста запросила перенос второго заседания Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайства о переносе второго заседания по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича с 13 августа на 18 июля. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.

«Судебное заседание по делу Эвана Гершковича состоится 18 июля в 11:00. Дата была перенесена после удовлетворения ходатайства стороны защиты», — пояснили в суде.

Кроме того, адвокат журналиста подал жалобу на решение суда о продлении ареста. Она будет рассмотрена вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Гершикович находится в СИЗО до 13 декабря.

Американец был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд удовлетворил ходатайства о переносе второго заседания по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича с 13 августа на 18 июля. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Судебное заседание по делу Эвана Гершковича состоится 18 июля в 11:00. Дата была перенесена после удовлетворения ходатайства стороны защиты», — пояснили в суде. Кроме того, адвокат журналиста подал жалобу на решение суда о продлении ареста. Она будет рассмотрена вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Гершикович находится в СИЗО до 13 декабря. Американец был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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