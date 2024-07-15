Суд над журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге перенесли

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайства о переносе второго заседания по делу американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича с 13 августа на 18 июля. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«Судебное заседание по делу Эвана Гершковича состоится 18 июля в 11:00. Дата была перенесена после удовлетворения ходатайства стороны защиты», — пояснили в суде.
Кроме того, адвокат журналиста подал жалобу на решение суда о продлении ареста. Она будет рассмотрена вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Гершикович находится в СИЗО до 13 декабря.
Американец был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.
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