15 июля 2024

Екатеринбуржец насмерть разбился в ДТП, вылетев через лобовое стекло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги Фото:

В поселке Лазоревый (Свердловская область) 50-летний житель Екатеринбурга съехал с дороги и вылетел из салона автомобиля через лобовое стекло, разбившись насмерть. У автомобилиста был водительский стаж 32 года. Госавтоинспекция организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Водитель Nissan, мужчина 1974 г. р., двигаясь по лесной грунтовой дороге, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель вылетел из салона автомашины и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до приезда медиков», — следует из сообщения.

В момент аварии водитель не был пристегнут. На месте трагедии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и опросили свидетелей. «Сотрудниками органов внутренних дел проводится расследование», — отметили в ведомстве.

Инспекторы провели проверку на месте ДТП
Инспекторы провели проверку на месте ДТП
Фото:
Автомобилист скончался до прибытия медиков
Автомобилист скончался до прибытия медиков
Фото:

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В поселке Лазоревый (Свердловская область) 50-летний житель Екатеринбурга съехал с дороги и вылетел из салона автомобиля через лобовое стекло, разбившись насмерть. У автомобилиста был водительский стаж 32 года. Госавтоинспекция организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель Nissan, мужчина 1974 г. р., двигаясь по лесной грунтовой дороге, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель вылетел из салона автомашины и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до приезда медиков», — следует из сообщения. В момент аварии водитель не был пристегнут. На месте трагедии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и опросили свидетелей. «Сотрудниками органов внутренних дел проводится расследование», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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