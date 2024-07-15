Екатеринбуржец насмерть разбился в ДТП, вылетев через лобовое стекло. Фото

16 июля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В поселке Лазоревый (Свердловская область) 50-летний житель Екатеринбурга съехал с дороги и вылетел из салона автомобиля через лобовое стекло, разбившись насмерть. У автомобилиста был водительский стаж 32 года. Госавтоинспекция организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель Nissan, мужчина 1974 г. р., двигаясь по лесной грунтовой дороге, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель вылетел из салона автомашины и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до приезда медиков», — следует из сообщения. В момент аварии водитель не был пристегнут. На месте трагедии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и опросили свидетелей. «Сотрудниками органов внутренних дел проводится расследование», — отметили в ведомстве. Инспекторы провели проверку на месте ДТП Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Автомобилист скончался до прибытия медиков Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Лазоревый (Свердловская область) 50-летний житель Екатеринбурга съехал с дороги и вылетел из салона автомобиля через лобовое стекло, разбившись насмерть. У автомобилиста был водительский стаж 32 года. Госавтоинспекция организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Водитель Nissan, мужчина 1974 г. р., двигаясь по лесной грунтовой дороге, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель вылетел из салона автомашины и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до приезда медиков», — следует из сообщения. В момент аварии водитель не был пристегнут. На месте трагедии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и опросили свидетелей. «Сотрудниками органов внутренних дел проводится расследование», — отметили в ведомстве.